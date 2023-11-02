General Motors создала электрокар за $3000 с большим запасом хода

Дешевая машина, которую не нужно заправлять

Компания General Motors создала новый бюджетный электрокар с запасом хода до 280 км. Фото новинки уже опубликованы, а официальная презентация состоится 15 ноября.

Новая версия Wuling HongGuang Mini EV стала еще более современной с виду. Обновленная модель будет называться Macaron.

Macaron: что известно об этом авто

Это миниатюрный электрокар, который отличается интересной передней частью, будет иметь другие фары и бампер. Экстерьер авто получил более круглые линии. Сзади тоже видны измененные фонари.

Wuling HongGuang Mini EV Macaron будет иметь следующие габариты: длина 3064 мм, ширина 1493 мм, а высота составит 1614 км. Как видим, это достаточно компактный городской электрокар, но полноразмерный.

Заглянув в салон, видим очень заметные изменения – совсем другой руль, передняя панель, разные кнопки. Есть новая цифровая приборная панель и мультимедийка с диагональю в 8 дюймов и Bluetooth. Объем багажника, если сложить задние сиденья, превышает 700 л.

Что касается технических характеристик, то их не раскрывают. Эксперты считают, что электрокар будет иметь те же электродвигатели, что и в предыдущей модели, то есть на 27 и 41 лошадиную силу. Запас хода в зависимости от батареи будет составлять от 120 до 280 км. Цены будут стартовать от 2850 долларов, если выбрать опцию лизинга батареи. Полная цена составляет 4700 долларов.

Кстати, предыдущая модель является самой популярной в Китае. General Motors, являющийся совладельцем компании Wuling, с 2020 года продал более миллиона экземпляров.

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