General Motors створила електрокар за $3000 з великим запасом ходу

Дешева машина, яку не треба заправляти

Компанія General Motors створила новий бюджетний електрокар з запасом ходу до 280 км. Фото новинки уже опубліковані, а офіційна презентація відбудеться 15 листопада.

Нова версія Wuling HongGuang Mini EV стала ще сучаснішою на вигляд. Оновлена модель називатиметься Macaron.

Macaron: що відомо про це авто

Це мініатюрний електрокар, який вирізнятиметься цікавою передньою частиною, матиме інші фари та бампер. Екстер’єр авто отримав кругліші лінії. Ззаду теж бачимо змінені ліхтарі.

Wuling HongGuang Mini EV Macaron матиме такі габарити: довжина 3064 мм, ширина 1493 мм, а висота складатиме 1614 км. Як бачимо, це досить компактний міський електрокар, але повнорозмірний.

Заглянувши у салон, бачимо дуже помітні зміни — зовсім інше кермо, передня панель, різні кнопки. Є нова цифрова панель приладів і мультимедійка з діагоналлю у 8 дюймів та Bluetooth. Об’єм багажника, якщо скласти задні сидіння, перевищує 700 л.

Щодо технічних характеристик, то їх не розкривають. Експерти вважають, що електрокар матиме ті ж електродвигуни, що і в попередній моделі, тобто на 27 та 41 кінську силу. Запас ходу залежно від батареї складатиме від 120 до 280 кілометрів. Ціни стартуватиме від 2850 доларів, якщо вибрати опцію лізингу батареї. Повна ціна складає 4700 доларів.

До речі, попередня модель є найпопулярнішою в Китаї. General Motors, який є співвласником компанії Wuling, з 2020 року продав понад мільйон екземплярів.

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