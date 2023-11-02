Єдину у світі Lamborghini, яку розбили на зйомках "Вовка з Уолл-стріт", виставили на аукціон за шалені гроші

За неї планують виручити шалені гроші

Пам’ятаєте, як Джордан Белфорт у фільмі "Вовк з Уолл-стріт", якого зіграв Ді Капріо, під наркотиками розбив розкішне Lamborghini?Якщо ви дивились фільм, то, напевно так.

Виявляється, що це авто виставили на аукціон, і планують продати за неймовірні 1,5 — 2 мільйони доларів. Аукціон відбудеться уже 25 листопада в ОАЕ.

Продають цей Lamborghini Countach 25th Anniversary 1989 року випуску саме у такому стані — вщент розбитому. Згідно зі словами продавців, стан авто відображає розпусту тієї епохи.

Що відомо про аукціон Bonhams|Cars

Bonhams|Cars — це підрозділ аукціонного будинку Bonhams, спеціалізований на продажу класичних автомобілів, ретро-автомобілів, спортивних машин та колекційних авто. Bonhams є одним із провідних аукціонних будинків у світі, який проводить торги з різних категорій мистецтва, антикваріату, дорогоцінних предметів та автомобілів.

Аукціони Bonhams|Cars нерідко стають місцем, де представляють та продають надзвичайно рідкісні, історичні та дуже дорогі автомобілі. Зазвичай торги відбуваються під час різних автомобільних шоу, фестивалів та спеціалізованих заходів. Цьогоріч Bonhams|Cars відбувається у рамках заключного етапу Формули-1 в Абу-Дабі.

Що відомо про цю Lamborghini Countach 25th Anniversary: технічні характеристики авто

Автомобіль засвітився в кадрі протягом 3 хвилин та 11 секунд. Головний герой повзе до машини і намагається відкрити ногою дверку авто.

Кадри з фільму "Вовк з Уолл-стріт"

Потім він трощить автівкою у все, що трапляється на дорозі. Щоб надати машині ще гіршого вигляду, її поза кадром також трохи потовкли вантажівкою та іншою машиною. Разом з автомобілем продають крісло режисера, костюм Белфорта, автографи Ді Капріо та Марго Роббі та деякі дрібниці.

Lamborghini Countach 25th Anniversary — це спеціальна версія легендарного спортивного автомобіля, випущена у 1989 році з нагоди двадцятип'ятиріччя від дня заснування компанії. Це остання і одна з найбільш рідкісних версій Countach.

Ця модель має ті самі потужні лінії та аеродинамічний дизайн, як і попередні версії Countach, але була модернізована в різних аспектах. Частково вона була створена як триб'ют оригінальному Countach, представленому в 1974 році.

Основні особливості Countach 25th Anniversary

Зовнішній вигляд був трохи змінений. Додано більше аеродинамічних елементів, які покращили стійкість автомобіля на великих швидкостях. Машина мала виразніший передній спойлер, бічні повітрозабірники та розширений задній спойлер.

Countach 25th Anniversary оснащувався 5,2-літровим V12-двигуном, що генерував близько 455 кінських сил. Це дозволяло автомобілю розганятися до 100 км/год за близько 4,7 секунди.

В кабіні були деякі зміни у дизайні та використанні матеріалів, наприклад, шкіра у стилі "квільтінг". Загалом було виготовлено лише 657 екземплярів Countach 25th Anniversary, що робить її досить рідкісною та бажаною серед колекціонерів та любителів спортивних автомобілів.

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