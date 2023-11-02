Единственную в мире Lamborghini, которую разбили на съемках "Волка с Уолл-стрит", выставили на аукцион за сумасшедшие деньги

За нее планируют выручить 2 млн долларов

Помните, как Джордан Белфорт в фильме "Волк с Уолл-стрит", которого сыграл Ди Каприо, под наркотиками разбил роскошное Lamborghini? Если вы смотрели фильм, то наверняка да.

Оказывается, что этот автомобиль выставили на аукцион, и планируют продать за невероятные 1,5 — 2 миллиона долларов. Аукцион пройдет уже 25 ноября в ОАЭ.

Продают этот Lamborghini Countach 25th Anniversary 1989 года выпуска именно в таком состоянии — полностью разбитом. По словам продавцов, состояние авто отражает разврат той эпохи.

Что известно об аукционе Bonhams|Cars

Bonhams|Cars – это подразделение аукционного дома Bonhams, специализированное на продаже классических автомобилей, ретро-автомобилей, спортивных машин и коллекционных авто. Bonhams является одним из ведущих аукционных домов в мире, проводящий торги по разным категориям искусства, антиквариата, драгоценных предметов и автомобилей.

Аукционы Bonhams|Cars нередко становятся местом, где представляют и продают очень редкие, исторические и очень дорогие автомобили. Обычно торги проходят во время различных автомобильных шоу, фестивалей и специализированных мероприятий. В этом году Bonhams|Cars проходит в рамках заключительного этапа Формулы-1 в Абу-Даби.

Что известно об этой Lamborghini Countach 25th Anniversary: технические характеристики авто

Автомобиль засветился в кадре в течение 3 минут и 11 секунд. Главный герой ползет к машине и пытается открыть ногой дверцу авто.

Фото из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Затем он крушит автомобилем во все, что случается на дороге. Чтобы придать машине вид еще хуже, ее вне кадра также немного потолкали грузовиком и другой машиной. Вместе с автомобилем продают кресло режиссера, костюм Белфорта, автографы Ди Каприо и Марго Робби и некоторые мелочи.

Lamborghini Countach 25th Anniversary – это специальная версия легендарного спортивного автомобиля, выпущенная в 1989 году по случаю двадцатипятилетия со дня основания компании. Это последняя и одна из самых редких версий Countach.

Эта модель имеет те же мощные линии и аэродинамический дизайн, как и предыдущие версии Countach, но была модернизирована в разных аспектах. Частично она была создана как трибьют оригинальном Countach, представленном в 1974 году.

Основные особенности Countach 25th Anniversary

Внешний вид был несколько изменен. Добавлено больше аэродинамических элементов, улучшивших устойчивость автомобиля на больших скоростях. Машина имела более выразительный передний спойлер, боковые воздухозаборники и расширенный задний спойлер.

Countach 25th Anniversary оснащался 5,2-литровым V12-двигателем, генерировавшим около 455 лошадиных сил. Это позволяло автомобилю разгоняться до 100 км/ч около 4,7 секунды.

В кабине были некоторые изменения в дизайне и использовании материалов, например кожа в стиле "квиллтинг". В общей сложности было изготовлено только 657 экземпляров Countach 25th Anniversary, что делает ее достаточно редкой и желанной среди коллекционеров и любителей спортивных автомобилей.

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