Дешевий електрокар очолив рейтинг популярних вживаних авто жовтня

Рейтинг показує, що українцям потрібні дешеві, але надійні авто

У період з 1 до 31 жовтня українці купили 6200 електромобілів. Серед них є як нові, так і вживані електромобілі.

Вживаних було 27,5% від загальної кількості купівлі авто з електродвигуном. Це 1690 штук. Розповідаємо про найпопулярніші з них.

Nissan Leaf

З великим відривом від конкурентів, як і у вересні, став Nissan Leaf. У жовтні 2023 угод щодо купівлі-продажу уклали 393 штуки.

Нагадаємо, що Nissan Leaf — це електричний автомобіль, що виробляється компанією Nissan. Він є найпопулярнішим у світі та в Україні зокрема.

Leaf працює виключно на електриці і має непогану потужність та дальність ходу на одному заряді батареї. А ще — він один з найдешевших на ринку, відповідно до своїх характеристик. На вторинному ринку України Nissan Leaf можна придбати за ціною від 4200 до 30000 доларів.

Volkswagen e-Golf

Електрокар Volkswagen e-Golf опинився на другій сходинці рейтингу електрокарів в Україні. Його придбали 186 штук.

Volkswagen e-Golf — це електричний варіант популярної моделі Golf. Цей електромобіль оснащений батареєю, що живить електродвигун, з достатнім запасом ходу та середньою потужністю, якої вистачить як у місті, так і на трасі.

Зовні він виглядає майже так само, як і звичайний Golf. Ціни на Volkswagen e-Golf на вторинному ринку стартують від 7900 і досягають 20 тисяч доларів.

Tesla Model 3

Популярний електрокар виробництва компанії Ілона Маска розташувався на третій сходинці рейтингу. Щодо цього авто уклали 149 угод за місяць.

Tesla Model 3 — це електричний компактний седан від Tesla. Він відомий своєю високою потужністю, дальністю ходу на одному заряді (400–500 км) та передовими технологіями. Model 3 став популярним завдяки своєму елегантному дизайну, високій швидкості та повному автопілоту.

А нещодавно Tesla Model 3 врятував свого власника, який втікав від терористів в Ізраїлі. Авто зі спущеними колесами, продірявленими вікнами та кузовом змогло продовжити рух та відвести свого пораненого власника до лікарні.

Цей електромобіль отримав велику популярність завдяки своїм характеристикам. Зокрема, дальності ходу, швидкості як в суперкарів та технології автономного водіння. В Україні Tesla Model 3 можна купити за ціною від 10 тисяч доларів (після ДТП) і до 52 тисяч доларів (майже нові моделі).

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 — на четвертому місці у рейтингу з кількістю угод у 109 шт. Цей електричний кросовер — компактний, проте просторий усередині, стильний і практичний. Він має високу дальність ходу, що дозволяє пересуватись не лише у місті, але й між населеними пунктами.

ID.4 базується на модульній платформі MEB від Volkswagen і має просторий і функціональний інтер'єр. Електрокар цінують за продуманий дизайн та сучасні технології. Ціни на Volkswagen ID.4 на вторинному ринку України такі: від 16900 до 41 тисячі доларів.

Renault ZOE

Renault ZOE — це електричний автомобіль від французького виробника Renault у кузові компактного хетчбека. ZOE призначений для міської їзди, оскільки не має великої дальності ходу та потужності. Проте для міста — це те, що треба. Ціна авто приємно дивує — від 6200 і до 21 тисячі доларів.

Десятку лідерів замикають такі електрокари — Tesla Model S (83 проданих авто), Tesla Model Y (67 шт.), Audi E-Tron (53 шт.), BMW i3 (45 шт.) та Tesla Model X (39 шт.)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що китайський електрокар несподівано став лідером українського авторинку.