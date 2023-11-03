Chery показала самый аэродинамический автомобиль в мире

Это просто какая-то ракета на колесах

Китайский автомобильный бренд Chery представил автомобиль, который сам же называет наиболее аэродинамическим в мире. Правда, пока это только концепт, но он вполне может стать реальностью.

Chery Automotive – один из самых популярных и крупнейших автопроизводителей Китая. В последнее время он специализируется на электрокарах и гибридных автомобилях среднего и бюджетного класса.

Чем уникален концепт-кар от Chery Automotive?

Автомобили компании популярны не только в Китае, но и являются одними из самых экспортируемых в мире. Особенно часто их покупают в Пакистане, Вьетнаме, Северной Африке, Уругвае, Бразилии и Иране.

Недавно бренд также представил свой новый бренд iCar, ориентированный на молодежь. Есть еще одна марка, которая разработана вместе с Huawei. Она называется Luxeed и выпускает авто с очень интересными характеристиками.

В ходе презентации Chery дала представление об инновациях, которые будут внедряться в автомобиле в будущем. В частности, концептуальный автомобиль рекламируется как "самый аэродинамический в мире".

Chery Automotive объяснила, что за основу при создании концепта авто взяли дизайн тунца – одну из самых мощных и гидродинамических рыб в мире. Дизайн помогал моделировать искусственный интеллект. Он проверил более двух тысяч разных случаев оптимизации. Так удалось добиться рекордного коэффициента лобового сопротивления.

Речь идет о показателе стойкости к ветру 0,168 Cd. Поскольку это концепт, а не настоящий автомобиль, нельзя назвать его рекордсменом. Поэтому титул все еще принадлежит EV1 от GM, имеющий коэффициент 0,19. Если концепт-кар действительно поступит в серийное производство, он сможет стать безоговорочным лидером среди самых аэродинамических автомобилей в мире.

Ранее Телеграф рассказывал, что General Motors создала электрокар за $3000 с большим запасом хода.