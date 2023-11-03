Chery показала найбільш аеродинамічний автомобіль у світі

Це просто якась ракета на колесах

Китайський автомобільний бренд Chery представив автомобіль, який самостійно називає найбільш аеродинамічним у світі. Щоправда, поки що це лише концепт, але він цілком може стати реальністю.

Chery Automotive — один з найпопулярніших та найбільших автовиробників Китаю. Останнім часом він спеціалізується на електрокарах та гібридних авто середнього та бюджетного класу.

Чим унікальний концепт-кар від Chery Automotive?

Автомобілі компанії популярні не лише у Китаї, але є одними з найбільш експортованими у світі. Особливо часто їх купують у Пакистані, В’єтнамі, Північній Африці, Уругваї, Бразилії та Ірані.

Нещодавно бренд також представив свій новий бренд iCar, який орієнтований на молодь. Є ще одна марка, яка розроблена разом з Huawei. Вона називається Luxeed і випускає авто з дуже цікавими характеристиками.

Під час презентації Chery дала уявлення про інновації, які будуть впроваджуватися в автомобілі у майбутньому. Зокрема, концептуальний автомобіль рекламується як "найбільш аеродинамічний у світі".

Chery Automotive пояснила, що за основу при створенні концепту авто взяли дизайн тунця — одну з найпотужніших та гідродинамічніших риб у світі. Дизайн допомагав моделювати штучний інтелект. Він перевірив понад дві тисячі різних випадків оптимізації. Так вдалося досягти рекордного коефіцієнта лобового опору.

Йдеться про показник стійкості до вітру 0,168 Cd. Оскільки це концепт, а не справжнє авто, не можна назвати його рекордсменом. Тому титул все ще належить EV1 від GM, який має коефіцієнт 0,19. Якщо концепт-кар дійсно надійде у серійне виробництво, він зможе стати беззаперечним лідером серед найаеродинамічніших автомобілів у світі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що General Motors створила електрокар за $3000 з великим запасом ходу.