Тираж всього 50 авто: Audi випустила останню в історії TT

Ціну уже розсекретили

Ще раніше компанія Audi заявляла, що скоро найлегендарніший спорткар ТТ увійде в історію. Ймовірно, час настав.

У жовтні Audi представила новий, лімітований TT, якого створять лише 25 штук. Тепер же компанія оголосила про запуск заключної спецверсії під назвою Audi TT Roadster Final Edition.

Данину поваги першому поколінню розробники втілили в ексклюзивному забарвленні Audi Exclusive Goodwood Green Pearl. Це авто з сірим дахом та матовими деталями на бамперах авто. Ця модель Final Edition розроблена на основі S Line третього покоління з 20-дюймовими колесами уже в базовій комплектації.

В екстер’єрі та інтер’єрі авто тепер майже немає значків S. Замість них у дизайні бачимо новітні елементи з вуглеволокна. У салоні — шкіряні сидіння кольору Palomino Brown. У компанії кажуть, що це сучасне бачення оригінальних сидінь першого покоління.

Технічні характеристики Audi TT Roadster Final Edition

Машина оснащена потужним дволітровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом. Його потужність складає 228 кінських сил. Коробка передач — семиступенева, вона має подвійне зчеплення. Машина має повний привід уже в базовій комплектації.

Розгін з нуля до сотні займає всього 5,5 секунд. Ціна автомобіля складатиме майже 69 тисяч доларів. Його буде випущено всього у 50 екземплярах.

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