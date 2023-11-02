В Украине продают Audi Q5 всего за 10 тысяч долларов, но есть нюанс (фото)

Это очень дешево для такого кроссовера

Украинцы каждый день продают и покупают множество автомобилей. Однако некоторые экспонаты заслуживают нашего внимания.

К примеру, эта Audi Q5 с пробегом 130 тысяч километров. Ее продают на одном из самых популярных сайтов по продаже авто — auto.ria.com.

Audi Q5 — в каком состоянии авто

Продавец в описании к авто указывает, что это его собственный Audi Q5. Машина, по его словам, находится в хорошем состоянии. Владелец предлагает хороший торг у авто.

Примечательно, что автомобиль в максимальной комплектации и панорамной крышей с 2009 года проехал всего 130 тысяч километров. Это очень мало как для столь солидного возраста авто. К тому же машина стоит всего 10 тысяч долларов. Выглядит это все очень подозрительно, ведь Audi Q5 с гораздо большим пробегом такого же года выпуска стоят гораздо дороже.

По VIN-коду мы узнали, что автомобиль привезли в Украину в 2022 году. Всего у него было уже 4 владельца. На аукционах мы информации о нем не обнаружили.

Однако вполне возможно, что автомобиль после ДТП и полного восстановления или был затоплен. Еще один вариант – у него, вероятно, скрученный пробег. Поэтому при рассмотрении варианта покупки такого авто нужно соблюдать осторожность.

Технические характеристики Audi Q5 2009 года

В 2009 году Audi Q5 продавался в нескольких комплектациях и с разными типами двигателей. Представленный на фото – автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью в 180 лошадиных сил и автоматической трансмиссией.

Отметка Quattro указывает на то, что у этого Audi есть полный привод. Автомобиль тратит от 8 до 10 литров бензина на 10 км. Разгон до сотни занимает около 9 секунд.

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