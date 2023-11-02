В Україні продають Audi Q5 всього за 10 тисяч доларів, але є нюанс (фото)

Це дуже дешево для такого кросовера

Українці щодня продають і купують безліч автомобілів. Проте деякі експонати заслуговують на нашу увагу.

Наприклад, ця Audi Q5 з пробігом 130 тисяч кілометрів. Її продають на одному з найпопулярніших сайтів з продажу авто — auto.ria.com.

Audi Q5 — у якому стані авто

Продавець в описі до авто вказує, що це його власний Audi Q5. Машина, за його словами, у хорошому стані. Власник пропонує хороший торг біля авто.

Цікаво, що автомобіль у максимальній комплектації та панорамним дахом з 2009 року проїхав всього 130 тисяч кілометрів. Це дуже мало як для такого солідного віку авто. До того ж вартує машина лише 10 тисяч доларів. Виглядає це все дуже підозріло, адже Audi Q5 зі значно більшим пробігом такого ж року випуску коштують набагато дорожче.

За VIN-кодом ми дізналися, що автомобіль привезли в Україну у 2022 році. Загалом у нього було вже 4 власники. На аукціонах ми інформації про нього не знайшли.

Проте цілком можливо, що автомобіль після ДТП та повного відновлення, або був затоплений. Ще один варіант — у нього, ймовірно, скручений пробіг. Тому при розгляді варіанту купівлі такого авто потрібно бути обережними.

Технічні характеристики Audi Q5 2009 року

У 2009 році Audi Q5 продавався у кількох комплектаціях та з різними типами двигунів. Представлений на фото — автомобіль з 2-літровим бензиновим двигуном потужністю в 180 кінських сил та автоматичною трансмісією.

Позначка Quattro вказує на те, що цей Audi має повний привід. Автомобіль витрачає від 8 до 10 літрів бензину на 10 км. Розгін до сотні займає близько 9 секунд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рейтинг найпопулярніших кросоверів світу неочікувано очолив електрокар.