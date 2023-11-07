Volkswagen выпустила крутой внедорожник дешевле $20 тысяч: что известно об автомобиле

Авто будет иметь несколько комплектаций

Когда водитель задумывается о покупке внедорожника, сразу думает о том, что ему нужно потратить на авто многие тысячи долларов. Однако это не всегда так, ведь ведущие автопроизводители пытаются сделать свой ассортимент доступным всем слоям населения.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen выпустил новый внедорожный кроссовер, оснащенный двигателем мощностью 150 лошадиных сил и передним приводом. Его позиционируют как вариант кроссовера Volkswagen Taigun с отличными внедорожными свойствами, сообщает Сarscoops.

Volkswagen Taigun GT Edge Trail: технические характеристики

Модель Volkswagen Taigun GT Edge Trail предназначена для индийского рынка и создана на базе платформы известного кроссовера T-Cross. Автомобиль оснащен 17-дюймовыми колесами с черными легкосплавными дисками. Что касается технической стороны, то в машине установлен 1,5-турбированный двигатель, работающий вместе с шестиступенчатой коробкой передач на механике.

Из декора стоит отметить черно-красные наклейки сзади на кузове, агрессивный дизайн и небольшой багажник на крыше. Заглянув в салон, видим отделку из кожзаменителя и фирменные логотипы. В более дорогой комплектации есть видеорегистратор и педали из нержавейки.

Кроссовер выпускается в трех цветах, входящих в стандартную цену. Стоит он от 19500 долларов.

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