В Китае показали аналог Hummer по доступной цене: фото электровнедорожника

Электромобиль должен поступить в продажу до конца 2023 года

Первые электрокроссоверы Nissan с запасом хода 500 км уже в Украине, а китайская компания BYD показала фото нового электрического внедорожника Fang Cheng Bao 3. Его создатели вдохновились дизайном Hummer, а цена машины относительно демократичная — от 27 300 долларов, приблизительно, как Toyota RAV4.

Как рассказывает Сar News China, автомобиль получил геометрический силуэт, выраженные колесные арки и большие колеса, что придает ему брутальный и мощный вид. Дизайн Fang Cheng Bao 3 не является повторением Hummer, но имеет характерные черты этого внедорожника.

Вид спереди

Вид сзади

Что касается технических характеристик, то электрический внедорожник оснащен полным приводом и двумя электромоторами. Остальные подробности пока держат в секрете. При этом известно, что Fang Cheng Bao 3 будет иметь запас хода около 400 километров, а его оснащение будет на высоком уровне.

Электромобиль должен поступить в продажу до конца 2023 года с ценой от 27 300 долларов в базовой комплектации. Производители ожидают, что Fang Cheng Bao 3 составит конкурентоспособную альтернативу на рынке внедорожников среднего размера и будет активно продаваться.

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