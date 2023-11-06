Первые электрокроссоверы Nissan с запасом хода 500 км уже в Украине (фото)

В Украине этот автомобиль можно приобрести за 32 тысячи долларов

На отечественном рынке электромобилей наблюдается активное развитие. Ассортимент практически каждый день пополняется новыми моделями.

Недавно на улицах Киева удалось заметить интересный автомобиль — Nissan Ariya. Об этом сообщают в издании "Автоцентр".

Что известно о Nissan Ariya?

Эта конкретная модель важна для Nissan, потому что является первым электрическим кроссовером в их ассортименте. Его основное предназначение – развитие сегмента электрокаров, популярность в котором получил Leaf.

Nissan Ariya отличается динамическим профилем с нисходящей линией крыши, с полным LED-освещением и новым логотипом на передней части, который также подсвечивается. Автомобиль с размерами 4600х1900х1654 мм использует новую электрическую платформу, разработанную для автомобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Nissan Ariya предлагается с двумя вариантами батарей – на 63 и 87 кВтч. Есть варианты с передним и полным приводом, одним или двумя электрическими моторами соответственно. Вероятно, автомобиль, который заметили в Киеве — это более мощный вариант. Мощность его электродвигателя составляет 242 лошадиные силы, а запас хода – 500 км. С нуля до сотни он разгоняется за 7,6 секунды. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч.

Электрокар поддерживает как стандартную домашнюю зарядку от Сети, так и внешние станции постоянного тока до 130 кВт. С их помощью авто заряжается за 14 часов и 35 минут соответственно.

Полноприводная версия e-4orce является самой мощной. Она оборудована двумя электродвигателями на 394 л.с. Такой автомобиль разгоняется до сотни всего за 5,1 секунды, однако имеет ограниченный запас хода – 400 км.

Салон Nissan Ariya имеет два 12,3-дюймовых экрана на передней панели. Также автомобиль может быть оборудован системой ProPilot 2.0, позволяющей ему двигаться автономно по трассе. В Украине Nissan Ariya доступен для заказа по цене от 32 тыс. долларов.

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