Стоит всего $11 тысяч: создан новый электрокар с запасом хода более 400 км

Тем, кому нужна большая дальность поездок, этот вариант более чем подходит

Электрокары сегодня на пике популярности на рынках разных стран, включая Украину. Одними из лидеров по производству авто с электродвигателем являются китайцы.

Китайская автомобилестроительная компания Geely переориентирует свое производство, сконцентрировавшись на создании электрокаров. Да, на днях она расширила свой модельный ряд новой версией. Речь идет о Geometry E Firefly, электрокроссовере за 11 647 долларов, пишет IThome.

Geely Geometry E Firefly: технические характеристики

В августе китайский производитель представил первые 2 версии этого автомобиля, которые стоили немного дороже. Этот автомобиль – Geometry E Firefly – позиционируют как бюджетный.

Особенностями модели является большой запас хода – 400 километров. Силовая установка выдает 82 лошадиные силы или 60 кВт со 130 Нм крутящим моментом.

Что касается дизайна, то авто имеет геометрические линии (совпадающие с названием авто), светодиодные фары и доступно в трех цветовых решениях. Заглянув в салон, мы видим минималистичный дизайн с двойными 10-дюймовыми экранами и роскошными коробками передач. Внутри авто просто упаковано современными технологиями, в частности, режимом автоматической парковки, есть поддержка Bluetooth-ключей, система подачи свежего воздуха и многое другое.

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