На любой вкус и цвет: назван топ-10 самых дешевых автомобилей с "автоматом" в Украине

Для любителей автоматической КПП выбор доступных автомобилей более чем солидный

На украинском автомобильном рынке наблюдается повышение интереса к покупке легковых автомобилей для личного пользования, благо он может предложить варианты на любой вкус и цвет.

Например, информационно-аналитическая группа Auto-Consulting составила список самых дешевых автомобилей с автоматической коробкой передач, которые можно встретить на отечественном рынке и обнаружила, что среди них много бюджетных вариантов.

В полученном списке много моделей китайского производства, однако можно найти и модели от именитых европейских, корейских и японских брендов с классическими "автоматами", вариаторами или роботизированной КПП.

Какие автомобили с автоматической коробкой передач в 2023 году были самыми дешевыми:

﻿JAC JS2

Китайский кроссовер с движком в 1,5 литра и мощностью в 105 л.с. Имеет вариатор, кондиционер и камеру заднего вида. Стоимость стартует с 620 тысяч гривен.

﻿JAC JS2

Chery Tiggo 2 Pro

Еще один китаец в списке с 1,5 литровым двигателем на 109 л.с. Имеет вариатор, кондиционер, подогрев сидений, парктроник и 9-дюймовый сенсорный дисплей. Стоимость начинается с 627 300 гривен.

JAC S4

Еще один кроссовер компании JAC с 1,5 литровым турбомотором и вариатором. Оснащается камерами кругового обзора, климат-контролем и электроприводом водительского сидения. Базовая модель 2021 года продается за 640 тысяч, но есть и обновленная модель за 735+ тысяч.

Hyundai i10

Южнокорейский хэтчбек А-класса с 1,2-литровым двигателем на 84 л.с. имеет 5-ступенчатую роботизированную КПП, а также может похвастаться наличием кондиционера и датчиком света. Цена стартует от 646 200 гривен

Fiat 500

Еще один автомобиль А-класса, на сей раз от известного итальянского производителя может похвастаться 1,2 литровым двигателем на 69 л.с. и роботизированной КПП. Базовая модель обойдется от 654 900 гривен, но также доступны кабриолеты от 664 900 гривен.

Chevrolet Cobalt

Американский седан с 1,5-литровым двигаетелем на 106 л.с. и классическим "автоматом" на 6 передач. Имеет крупныей багажник, кондиционер и подогрев сидений. Стоимость стартует с 671 700 гривен.

Suzuki Ignis

Японский компактный гибридный кроссовер с двигателем на 83 л.с, имеет диодные фары с датчиком света и кондиционер. Стоимость стартует от 683 тысяч гривен.

Peugeot 301

Француз с 6-ступенчатой КПП и двигателем объемом в 1,6 л на 115 л.с. Имеет кондиционер, круиз-контроль, 7-дюймовый экран и объемный багажник. Стоимость — от 683 600 гривен.

JAC JS3

Еще один китаец с 1,6 л двигателем на 107 л.с и вариатором. Может похвастаться стильным видом, 600 литровым багажником, климат-контролем и камерами кругового обзора. Стоимость стартует от 695 тысяч

Chery Tiggo 4 Pro

Закрывает топ-10 еще один китаец с 1,5 литровым двигателем на 113 л.с. и вариатором. Также имеет цифровую панель приборов, камеру и обогреватель руля. Стоимость — от 704 790 гривен.

Напомним, ранее эксперт назвал лучшие подержанные автомобили, которые можно приобрести в Украине. Их ремонт не потребует особо крупных вложений.