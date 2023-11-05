На будь-який смак та колір: названо топ-10 найдешевших автомобілів з "автоматом" в Україні

Для любителів автоматичної КПП вибір доступних автомобілів більш ніж солідний

На українському автомобільному ринку спостерігається підвищення інтересу до купівлі легкових автомобілів для особистого користування, благо він може запропонувати варіанти на будь-який смак та колір.

Наприклад, інформаційно-аналітична група Auto-Consulting склала список найдешевших автомобілів з автоматичною коробкою передач, які можна зустріти на вітчизняному ринку та виявила, що серед них багато бюджетних варіантів.

В отриманому списку багато моделей китайського виробництва, проте можна знайти і моделі від іменитих європейських, корейських та японських брендів із класичними "автоматами", варіаторами або роботизованою КПП.

Які автомобілі з автоматичною коробкою передач у 2023 році були найдешевшими:

﻿JAC JS2

Китайський кросовер з двигуном 1,5 літра і потужністю 105 к.с. Має варіатор, кондиціонер та камеру заднього виду. Вартість стартує із 620 тисяч гривень.

Chery Tiggo 2 Pro

Ще один китаєць у списку з 1,5 літровим двигуном на 109 л. Має варіатор, кондиціонер, підігрів сидінь, парктронік та 9-дюймовий сенсорний дисплей. Вартість починається із 627 300 гривень.

JAC S4

Ще один кросовер компанії JAC з 1,5 літровим турбомотором та варіатором. Оснащується камерами кругового огляду, клімат-контролем та електроприводом водійського сидіння. Базова модель 2021 року продається за 640 тисяч, але є й оновлена модель за 735 тисяч.

Hyundai i10

Південнокорейський хетчбек А-класу з 1,2-літровим двигуном на 84 л має 5-ступінчасту роботизовану КПП, а також може похвалитися наявністю кондиціонера та датчиком світла. Ціна стартує від 646 200 гривень

Fiat 500

Ще один автомобіль А-класу, цього разу від відомого італійського виробника, може похвалитися 1,2 літровим двигуном на 69 к.с. та роботизованої КПП. Базова модель коштуватиме 654 900 гривень, але також доступні кабріолети від 664 900 гривень.

Chevrolet Cobalt

Американський седан з 1,5-літровим двигуном на 106 л. та класичним "автоматом" на 6 передач. Має великий багажник, кондиціонер та підігрів сидінь. Вартість стартує із 671 700 гривень.

Suzuki Ignis

Японський компактний гібридний кросовер з двигуном на 83 к.с., має діодні фари з датчиком світла та кондиціонер. Вартість стартує від 683 тисячі гривень.

Peugeot 301

Француз з 6-ступінчастою КПП та двигуном об’ємом 1,6 л на 115 л.с. Має кондиціонер, круїз-контроль, 7-дюймовий екран та об’ємний багажник. Вартість – від 683 600 гривень.

JAC JS3

Ще один китаєць з 1,6 л двигуном на 107 л.с та варіатором. Може похвалитися стильним виглядом, 600 літровим багажником, клімат-контролем та камерами кругового огляду. Вартість стартує від 695 тисяч

Chery Tiggo 4 Pro

Закриває топ-10 ще один китаєць із 1,5 літровим двигуном на 113 к.с. та варіатором. Також має цифрову панель приладів, камеру та обігрівач керма. Вартість — від 704 790 гривень.

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