Надійний двигун і електроніка: експерт назвав топ-4 моделі вживаних авто, які можна сміливо купувати

Дорогий ремонт їм навряд знадобиться

На авторинку є чимало вигідних з погляду обслуговування моделей автомобілів, рік випуску яких складає три і більше. І це попри те, що, зазвичай, побутує думка, що "старші" авто потребують більше витрат.

Директор автосервісу розповів, на які моделі варто звернути увагу. Про це пише Wheel News.

Експерт назвав ці моделі віком три роки і менше найвигіднішими:

Nissan Qashqai II;

Toyota RAV4 IV (рестайлінг);

Volkswagen Tiguan II;

Ford Kuga II (рестайлінг).

Він зазначає, що вони не мають проблем з трансмісією, перебоїв у роботі з електронікою та бортовими комп’ютерами, у блокуванні замків та дверей. Саме тому дорогий ремонт їм навряд знадобиться.

А то серед автомобілів віком старше п’ять років варто виділити Toyota Corolla, Mazda 6, Toyota Camry, Honda Accord і Volkswagen Passat. На думку експерта, завдяки надійності та невибагливості ці автомобілі рідше можуть стати проблемою для власників. Вони довго зберігають свою ліквідність і згодом практично не виходять із ладу.

Щодо машин віком від 10 років, то експерт вважає найвигіднішими в частині обслуговування бренди Toyota, Mitsubishi, Honda та Nissan. Зокрема, на його думку, саме Toyota Corolla ефективно долає кілька сотень тисяч кілометрів без дефектів.

Також експерт підкреслює, що, якщо починаються якісь збої в приладах та електроніці на Honda Civic, це відбувається в основному через дії самого власника.

Наостанок додав, що хорошою якістю електронного обладнання відрізняється Mazda, крім того, у неї невбивний двигун, який здатний працювати навіть на низькоякісному пальному.

Раніше "Телеграф" писав, про моделі кросоверів, які останнім часом набули великої популярності, але ремонт яких може вдарити по кишені.