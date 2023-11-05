Вінтажний Mercedes з "начинкою" Tesla: українці здивували всіх на тюнінг-шоу у Лас-Вегасі (фото)

Нову модель назвали Tesla Gullwing

Українські тюнери презентували відомий Mercedes 300 SL Gullwing відтворений у форматі електрокара на тюнінг-шоу SEMA у Лас-Вегасі. Уся "начинка" для авто запозичена у Tesla Model 3.

Також майстри осучаснили дизайн легендарного авто. Про це йдеться на сайті Autogeek.

Mercedes 300 SL, представлений на шоу, — це клон, який побудували в українському ательє TSK, що відкрило своє представництво в США. Цьогорічна участь компанії у SEMA — не перша, адже торік вони вразили всіх яскравими тюнінгованими Tesla. А нинішній проєкт увійшов у ТОП 40 найкращих авто SEMA.

Tesla Model 3 стала донором шасі та силової установки. Засновник TSK Богдан Головатюк зазначив, що цим проєктом компанія хотіла показати, що не важливо, який в авто кузов, адже головне — технології всередині.

Нову модель назвали Tesla Gullwing. Ззовні вона нагадує легендарний Mercedes 300 SL: довгий капот, круглі фари й фірмові двері — "крила чайки".

Проте майстри осучаснили дизайн — розширили арки, додали карбоновий обвіс і діодну оптику. Також з'явилися сучасні колеса та шини.

Салон Mercedes-Benz 300 SL вкрили шкірою бірюзового кольору. Кермо ж і центральний дисплей впізнавані вже за Tesla Model 3. Авто має всі "фішки" електрокара — клімат-контроль, навігацію та навіть автопілот.

Новенький Mercedes 300 SL Gullwing може розігнатися до 100 км/год за 3,9 с. Запас ходу становить 350 км, також підтримується швидка зарядка на станціях Tesla Supercharger.

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