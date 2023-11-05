Винтажный Mercedes с "начинкой" Tesla: украинцы удивили всех на тюнинг-шоу в Лас-Вегасе (фото)

Новую модель назвали Tesla Gullwing

Украинские тюнеры представили известный Mercedes 300 SL Gullwing воспроизведенный в формате электрокара на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе. Вся "начинка" для авто взята у Tesla Model 3.

Также мастера осовременили дизайн легендарного авто. Об этом говорится на сайте Autogeek.

Mercedes 300 SL, представленный на шоу, — это клон, построенный в украинском ателье TSK, открывшем свое представительство в США. Нынешнее участие компании в SEMA – не первое, ведь в прошлом году они поразили всех яркими тюнингованными Tesla. А нынешний проект вошел в ТОП 40 лучших автомобилей SEMA.

Tesla Model 3 стала донором шасси и силовой установки. Основатель TSK Богдан Головатюк отметил, что этим проектом компания хотела показать, что не важно, какой у авто кузов, ведь главное – технологии внутри.

Новую модель назвали Tesla Gullwing. Внешне она напоминает легендарный Mercedes 300 SL: длинный капот, круглые фары и фирменные двери – "крылья чайки".

Однако мастера осовременили дизайн – расширили арки, добавили карбоновый обвес и диодную оптику. Также появились современные колеса и шины.

Салон Mercedes-Benz 300 SL отделали кожей бирюзового цвета. Руль же и центральный дисплей узнаваем уже с Tesla Model 3. Авто имеет все "фишки" электрокара — климат-контроль, навигацию и даже автопилот.

Новенький Mercedes 300 SL Gullwing может разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с. Запас хода составляет 350 км, а также поддерживается быстрая зарядка на станциях Tesla Supercharger.

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