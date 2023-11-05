Надежный двигатель и электроника: эксперт назвал топ-4 модели подержанных авто, которые можно смело покупать

Дорогой ремонт им вряд ли понадобится

На авторынке есть немало выгодных с точки зрения обслуживания моделей автомобилей, год выпуска которых составляет три и больше. И это несмотря на то, что обычно бытует мнение, что "старые" авто требуют больших затрат.

Директор автосервиса рассказал, на какие модели следует обратить внимание. Об этом пишет Wheel News.

Эксперт назвал эти модели автомобилей с годом выпуска три и менее самыми выгодными:

Nissan Qashqai II;

Toyota RAV4 IV (рестайлинг);

Volkswagen Tiguan II;

Форд Куга II (рестайлинг).

Он отмечает, что у них нет проблем с трансмиссией, перебоев в работе с электроникой и бортовыми компьютерами, в блокировке замков и дверей. Именно поэтому дорогостоящий ремонт им вряд ли понадобится.

А вот среди автомобилей в возрасте старше пять лет стоит выделить Toyota Corolla, Mazda 6, Toyota Camry, Honda Accord и Volkswagen Passat. По мнению эксперта, благодаря надежности и неприхотливости, эти автомобили реже могут стать проблемой для владельцев. Они долго сохраняют свою ликвидность и впоследствии практически не выходят из строя.

Что касается машин от 10 лет, то эксперт считает самыми выгодными в части обслуживания бренды Toyota, Mitsubishi, Honda и Nissan. В частности, по его мнению, именно Toyota Corolla эффективно одолевает несколько сотен тысяч километров без дефектов.

Также эксперт подчеркивает, что если начинаются какие-то сбои в приборах и электронике на Honda Civic, это происходит в основном из-за действий самого владельца.

Напоследок добавил, что хорошим качеством электронного оборудования отличается Mazda, кроме того, у нее неубиваемый двигатель, способный работать даже на низкокачественном горючем.

Ранее "Телеграф" писал, о моделях кроссоверов, которые в последнее время приобрели большую популярность, но ремонт которых может ударить по карману.