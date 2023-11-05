В Україні зростає попит на нові легковики: які марки були найпопулярнішими у жовтні

В основному українці віддають перевагу японським, німецьким і французьким автомобілям.

В Україні відродився інтерес до купівлі нових автомобілів. Так, у жовтні 2023 року українці купили на 83% більше легковиків, ніж у той же період 2022 року.

Як проінформував Укравтопром, щодо вересня поточного року цей відсоток збільшився на 0,7%. У цифровому еквіваленті йдеться про понад 5,7 тисячі нових автомобілів.

Минулого місяця лідером продажу в Україні стали автомобілі японської марки Toyota, яких було зареєстровано 929 штук. А порівняно з минулорічними даними, цей показник зріс на 40%.

Друге місце займає німецький Volkswagen, яких купили 574 одиниці або втричі більше, ніж у жовтні 2022 року. Замикає трійку лідерів чеська Skoda, яких купили 477 одиниць (+46%).

У п’ятірці лідерів опинилися також німецькі BMW (461 автомобіль, +255%) та французькі Renault (432 авто, +60%).

Решта місць у десятці найбільш популярних нових автомобілів жовтня виглядає так:

Nissan — 309 штук;

Hyundai — 240 одиниць;

Mercedes — 224 одиниці;

Mazda — 220 одиниць;

Peugeot — 200 одиниць.

Таким чином, за списком лідерів можна помітити, що українці віддають перевагу автомобілям німецького, французького та японського виробництва, які зайняли практично всі позиції в топі (за винятком південнокорейських Hyundai та чеських Skoda).

Що ж до найпопулярнішої моделі, то у жовтні такою стала Renault Duster, яких зареєстрували 387 одиниць. Всього з початку року в Україні було зареєстровано 49,6 тисячі нових легкових автомобілів, що на 60% вище, ніж минулого року.

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