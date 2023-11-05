В Украине растет спрос на новые легковушки: какие марки были наиболее популярными в октябре

В основном украинцы предпочитают японские, немецкие и французские автомобили

В Украине возродился интерес к покупке новых автомобилей. Так в октябре 2023 года украинцы купили на 83% больше легковушек, чем в тот же период 2022 года.

Как проинформировал Укравтопром, относительно сентября текущего года этот процент увеличился на 0,7%. В цифровом эквиваленте речь идет о более 5,7 тысячи новых автомобилей.

В прошедшем месяце лидером продаж в Украине стали автомобили японской марки Toyota, которых было зарегистрировано 929 штук. А в сравнении с прошлогодними данными этот показатель вырос на 40%.

Второе место занимает немецкий Volkswagen, которых купили 574 единицы или в три раза больше, чем в октябре 2022 года. Замыкает тройку лидеров чешская Skoda, которых купили 477 единиц (+46%).

В пятерке лидеров оказались также немецкие BMW (461 автомобиль, +255%) и французские Renault (432 авто, +60%).

Остальные места в десятке наиболее популярных новых автомобилей октября выглядят следующим образом:

Nissan — 309 штук;

Hyundai — 240 единиц;

Mercedes — 224 единицы;

Mazda — 220 единиц;

Peugeot — 200 единиц.

Таким образом по списку лидеров можно заметить, что украинцы отдают предпочтение автомобилям немецкого, французского и японского производства, которые заняли практически все позиции в топе (за исключением южнокорейских Hyundai и чешских Skoda).

Что касается наиболее популярной модели, то в октябре таковой стала Renault Duster, которых зарегистрировали 387 единиц. Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 49,6 тысячи новых легковых автомобилей, что на 60% выше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее эксперт назвал лучшие подержанные автомобили, которые можно приобрести в Украине. Их ремонт не потребует особо крупных вложений.