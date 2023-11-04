Новый электрокар Geely и Volvo с запасом хода более 800 км уже в Украине (фото)

Разгон до сотни занимает всего 4,5 секунды.

Zeekr – новый бренд авто совместного производства Geely и Volvo. Он специализируется на производстве чисто электрических автомобилей.

Zeekr 009 является новой разработкой компании. Автомобиль является большим электровеном длиной в 5,2 метра. Недавно его заметили в Киеве, пишет Autogeek.

Что известно о Zeekr 009

Автомобиль имеет электросиловую установку мощностью в 544 лошадиные силы. Динамика у него как у спортивных автомобилей, как сообщает производитель.

Zeekr 009 является второй моделью от этого бренда и стоит от 68 до 82 тысяч долларов в зависимости от комплектации. У него есть еще более дорогой брат-близнец под названием Volvo EM90.

Автомобиль уже продается в Европе. Скорее всего, его оттуда и пригнали в Украину.

Электровен имеет 2 мотора и может разогнаться с нуля до сотни всего за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 190 км/ч. Есть 2 варианта батареи – на 116 и 140 кВт∙ч, которые обеспечивают 702 и 822 км запаса хода.

Электрокар очень велик и имеет граненый дизайн. В экстерьере много хрома, а капот необычайно высок и короток. Автомобиль оснащен сдвижной дверью с электроприводом и 20-дюймовыми колесами. В салоне все украшено дорогой кожей Nappa. Сидения – с электроприводом, массажем и вентиляцией.

Что касается технической оснастки, то у автомобиля есть камеры со всех сторон, монитор для водителя и задних пассажиров. Словом, полный "фарш".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Chery показала самый аэродинамический автомобиль в мире.