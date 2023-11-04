Новий електрокар Geely і Volvo із запасом ходу понад 800 км уже в Україні (фото)

Розгін до сотні займає всього 4,5 секунди

Zeekr — новий бренд авто спільного виробництва Geely і Volvo. Він спеціалізується на виробництві суто електричних автомобілів.

Zeekr 009 є новою розробкою компанії. Авто є великим електровеном довжиною в 5,2 метра. Нещодавно його помітили у Києві, пише Autogeek.

Що відомо про Zeekr 009

Автомобіль має електросилову установку потужністю в 544 кінські сили. Динаміка у нього як у спортивних авто, як повідомляє виробник.

Zeekr 009 є другою моделлю від цього бренду і коштує від 68 до 82 тисяч доларів залежно від комплектації. У нього є ще дорожчий брат-близнюк під назвою Volvo EM90. Автомобіль уже продається в Європі. Скоріш за все, його звідти і пригнали в Україну.

Електровен має 2 мотори і може розігнатися з нуля до сотні всього за 4,5 секунди. Максимальна швидкість складає 190 км/год. Є 2 варіанти батареї — на 116 і 140 кВт∙год, які забезпечують 702 і 822 км запасу ходу.

Електрокар дуже великий і має гранчастий дизайн. В екстер’єрі багато хрому, а капот незвичайно високий і короткий. Автомобіль оснащений зсувними дверима з електроприводом та 20-дюймовими колесами. У салоні усе оздоблене дорогою шкірою Nappa. Сидіння — з електроприводом, масажем та вентиляцією.

Щодо технічного оснащення, то авто має камери з усіх боків, монітор для водія та задніх пасажирів. Словом, повний "фарш".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Chery показала найбільш аеродинамічний автомобіль у світі.