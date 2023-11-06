Коштує всього $11 тисяч: створено новий електрокар з запасом ходу понад 400 км

Тим, кому потрібна велика дальність поїздок, цей варіант більш ніж підходить

Електрокари сьогодні на піку популярності на ринках різних країн, включно з Україною. Одними з лідерів з виробництва авто з електродвигуном є китайці.

Китайська автомобілебудівна компанія Geely переорієнтовує своє виробництво, сконцентрувавшись на створенні електрокарів. Так, днями, вона розширила свій модельний ряд новою версією. Йдеться про Geometry E Firefly, електрокросовер за 11 647 доларів, пише IThome.

Geely Geometry E Firefly: технічні характеристики

У серпні китайський виробник представив перші 2 версії цього автомобіля, які коштували трішки дорожче. Цей автомобіль — Geometry E Firefly — позиціонують як бюджетний.

Особливостями моделі є великий запас ходу — 400 кілометрів. Силова установка видає 82 кінські сили або 60 кВт з 130 Нм крутним моментом.

Щодо дизайну, то авто має геометричні лінії (що збігається з назвою авто), світлодіодні фари, і доступне у трьох колірних рішеннях. Заглянувши у салон, бачимо мінімалістичний дизайн з подвійними 10-дюймовими екранами та розкішними коробками передач. Усередині авто просто напаковане сучасними технологіями, зокрема, режимом автоматичного паркування, є підтримка Bluetooth-ключів, система подавання свіжого повітря і багато іншого.

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-10 найдешевших автомобілів з "автоматом" в Україні.