Эксперты назвали 10 лучших гибридных автомобилей в 2023 году

Сегодня все автопроизводители – от Toyota до Porsche – продают гибриды. Но какие из них хорошие?

Гибридные автомобили сегодня являются основной альтернативой обычным бензиновым и дизельным двигателям из-за более низких затрат на топливо. Также многие выбирают гибриды, а не электрокары, потому что здесь не нужно волноваться о необходимости постоянной подзарядки.

Однако именно гибридные автомобили часто становятся проблемными в эксплуатации. Их даже не всегда берутся ремонтировать в автосервисе. 10 лучших моделей гибридных авто называют эксперты Whatcar.com.

Honda Civic e:HEV

Honda Civic возглавила список гибридных автомобилей. Это высокоэффективный хэтчбек, экономящий много топлива во время обычной езды. Комбинированный расход бензина составляет всего 4,7 литра на 100 км.

Civic может разгоняться с нуля до сотни за 6,8 секунды. То есть это авто является прямым конкурентом для Ford Focus Ecoboost Hybrid 155 и Volkswagen Golf TSI 130, однако значительно дешевле.

Civic очень популярный автомобиль также благодаря точному рулевому управлению и хорошему сцеплению. Поэтому управлять машиной – одно удовольствие.

Mercedes GLC 300e

Если вам нужен большой семейный автомобиль или почти не ломающийся автомобиль премиумкласса, и еще и тратит мало горючего, то Mercedes GLC 300e вам точно понравится. Он может ехать на электричестве 128 километров без подзарядки. Это означает существенную экономию топлива каждый день.

Версия GLC подключается к сети. Это значит, что вы можете ездить на электричестве, а когда запас хода истечет, переходите на горючее. Задняя пневматическая подвеска здесь уже в стандартной комплектации. Салон – просторный и стильный. Цены на такое авто начинаются с 73 тысяч долларов.

Lexus NX 450h+

Последняя модель Lexus убедит вас, что нужно переходить на более экологичный уровень, ведь это очень экономно. Автомобиль имеет запас хода 72 километра, что означает, что вы можете пользоваться запасом батареи во время ежедневных поездок по городу, не беспокоясь о необходимости зарядки.

Гибридная система в PHEV выдает 305 лошадиных сил. И, хотя это не спортивный внедорожник, он точно проходит повороты и отлично показывает себя на бездорожье.

Интерьер авто – роскошно-красивый, в духе Lexus. Качество сборки здесь просто отличное, есть все современные технологии и необходимые вещи.

Honda Jazz 1.5 Hybrid

Honda Jazz – это небольшой автомобиль, который хвалят за практичность и просторность. Обзорность просто замечательная: передние стойки узкие, лобовое стекло — высокое, есть система помощи в парковке.

Максимальная мощность электромотора составляет 109 лошадиных сил, а бензинового – 97. Благодаря гибридной системе расходы на топливо и эксплуатацию автомобиля очень низкие.

Mercedes C-Class C300e

Гибридная система, установленная на Mercedes C-Class C300e, – лучшее, что можно найти в автомобиле представительского класса. Общая мощность моторов машины составляет 312 лошадиных сил. Когда она заводится, в основном включается только электродвигатель. Это означает еще большую экономию при передвижении.

Правда, эксперты указывают на плохое качество салона в С-классе – панель выполнена из дешевого пластика, который очень бросается в глаза. Это нельзя сравнить с материалами в салоне, например Audi A4.

Audi A3 40 TFSIe

Если вам нужен относительно компактный плагин-гибрид, который будет выглядеть как премиумкласс, то эксперты рекомендуют взглянуть на Audi A3 40 TFSIe. Автомобиль ценят за хорошую управляемость и продуктивность.

Его официальный запас хода только на электричестве составляет 64 км. К моменту написания статьи цены на 40 TFSIe начинаются от 39 тысяч долларов.

Range Rover Sport P460e

Если вам нужна непревзойденная роскошь в сочетании с экономией, то Range Rover Sport P460e станет лучшим вариантом. В его салоне вы найдете такие же дорогостоящие материалы, как и в обычном Range Rover. В гибриде в стандартной комплектации значится пневматическая подвеска, которая сделает неровности на дороге незаметными.

Гибридная система, позволяющая подключать автомобиль к электросети, имеет большие аккумуляторы. Это делает Range Rover Sport более автономным, чем некоторые небольшие электрокары, ведь запас хода составляет 120 км.

Toyota Corolla 1.8 Hybrid

Toyota Corolla не считается премиальным авто, как, например, Range Rover Sport P460e, но это все равно очень хороший гибридный семейный автомобиль. Гибридная система – 1,8-литровая. Она придает отличную экономию топлива при любом характере передвижения. Производительности для ежедневной езды более чем достаточно.

Corolla имеет хорошую оснастку, однако интерьер несколько не дотягивает до конкурентов. Здесь мало места для задних пассажиров, а также не очень большой багажник.

Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque – это стильный и хорошо оснащенный внедорожник, а гибрид P300e – это отличный выбор. Он имеет отличные характеристики. К примеру, с нуля до сотни он разгоняется всего за 6,1 секунды. Это очень плавный и тихий автомобиль.

Официальный запас хода на электричестве составляет 61 км. Поэтому большинство небольших путешествий можно совершать только на электродвигателе.

Интерьер здесь премиален, исполнен в стиле минимализма. Впереди и сзади много места для пассажиров, хотя здесь не очень большой багажник.

Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid

Обычный бензиновый Kia Sportage сейчас очень популярен как семейный кроссовер. А вариант с гибридным двигателем обеспечивает экономию топлива и дополнительную производительность.

Расход топлива составляет 5,9 литра на 100 км. Разгон с нуля до сотни – 8 секунд. Здесь есть полный привод, а мощность двигателя достигает 268 лошадиных сил. Запас хода только на электричестве – 55 км. Sportage очень просторный. Поэтому автомобиль отлично подойдет для крупных компаний или семьи.

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