Експерти назвали 10 найкращих гібридних авто у 2023 році

Сьогодні всі автовиробники — від Toyota до Porsche — продають гібриди. Але які з них хороші?

Гібридні автомобілі сьогодні є основною альтернативою звичайним бензиновим та дизельним двигунам через обіцяні нижчі витрати на пальне. Також багато людей вибирають гібриди, а не електрокари, тому що тут не потрібно хвилюватися про необхідність постійної підзарядки.

Проте саме гібридні автомобілі часто стають проблемними в експлуатації. Їх навіть не завжди беруться ремонтувати в автосервісі. 10 найкращих моделей гібридних авто називають експерти Whatcar.com.

Honda Civic e:HEV

Honda Civic очолила список гібридних автомобілів. Це високоефективний хетчбек, який економить багато палива під час звичайної їзди. Комбінований розхід палива складає всього 4,7 л на 100 км.

Civic може розганятися з нуля до сотні за 6,8 секунди, тобто це авто є прямим конкурентом для Ford Focus Ecoboost Hybrid 155 і Volkswagen Golf TSI 130, проте є значно дешевшим.

Civic дуже популярне авто також завдяки точному рульовому управлінні та хорошому зчеплені. Тому керувати машиною — одне задоволення.

Mercedes GLC 300e

Якщо вам потрібен великий сімейний автомобіль чи позашляховик преміумкласу, який майже не ламається, і ще й витрачає мало пального, то Mercedes GLC 300e вам точно сподобається. Він може їхати на електриці 128 кілометрів. Це означає економію палива щодня.

Версія GLC підключається до електромережі. Це означає, що ви можете їздити на електриці, а коли запас ходу закінчиться, переходите на пальне. Задня пневматична підвіска тут уже в стандартній комплектації. Салон — просторий і стильний. Ціни на таке авто починаються з 73 тисячі доларів.

Lexus NX 450h+

Остання модель Lexus переконає вас, що потрібно переходити на екологічніший рівень, адже це дуже економно. Автомобіль має запас ходу 72 кілометри, що означає, що ви можете користуватися запасом батареї під час щоденних поїздок містом, не турбуючись при цьому про необхідність зарядки.

Гібридна система в PHEV видає 305 кінських сил. І, хоча це не спортивний позашляховик, він точно проходить повороти і відмінно показує себе на бездоріжжі.

Інтер’єр авто — розкішно-красивий, у дусі Lexus. Якість збірки тут просто чудова, є усі сучасні технології та необхідні речі.

Honda Jazz 1.5 Hybrid

Honda Jazz — це невеликий автомобіль, який хвалять за практичність та просторість. Оглядовість тут просто чудова: передні стійки вузькі, лобове скло — високе, є система допомоги у паркуванні.

Максимальна потужність електромотора складає 109 кінських сил, а бензинового — 97. Завдяки гібридній системі витрати на паливо та експлуатацію автомобіля дуже низькі.

Mercedes C-Class C300e

Гібридна система, встановлена на Mercedes C-Class C300e, — найкраще, що можна знайти в автомобілі представницького класу. Загальна потужність моторів машини складає 312 кінських сил. Коли вона заводиться, в основному вмикається лише електродвигун. Це означає ще більшу економію при їзді.

Щоправда, експерти вказують на погану якість салону в С-класі — панель виконана з дешевого пластику, який дуже впадає в око. Це не можна порівняти з матеріалами у салоні, наприклад, Audi A4.

Audi A3 40 TFSIe

Якщо вам потрібен відносно компактний плагін-гібрид, який буде виглядати як преміумклас, то експерти рекомендують поглянути на Audi A3 40 TFSIe. Авто цінують за продуктивність та хорошу керованість на дорозі.

Його офіційний запас ходу лише на електриці становить 64 км. На момент написання статті ціни на 40 TFSIe починаються від 39 тисяч доларів.

Range Rover Sport P460e

Якщо вам потрібна неперевершена розкіш у поєднанні з економією, то Range Rover Sport P460e буде найкращим варіантом. У його салоні ви знайдете такі ж дорогі матеріали, як і у звичайному Range Rover. У гібриді в стандартній комплектації значиться пневматична підвіска, яка зробить нерівності на дорозі непомітними.

Гібридна система, яка дозволяє підключати автомобіль до електромережі, має великі акумулятори. Це робить Range Rover Sport автономнішим, ніж деякі невеликі електрокари, адже запас ходу складає 120 км.

Toyota Corolla 1.8 Hybrid

Toyota Corolla не вважається преміальним авто, як, наприклад, Range Rover Sport P460e, але це все одно дуже хороший гібридний сімейний автомобіль. Гібридна система — 1,8-літрова. Вона надає чудову економію палива при будь-якому характері пересування. Продуктивності для щоденної їзди — більш ніж достатньо.

Corolla має хороше оснащення, проте інтер’єр дещо не дотягує до конкурентів. Тут мало простору для задніх пасажирів, а також не дуже великий багажник.

Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque — це стильний і добре оснащений позашляховик, а гібрид P300e — це чудовий вибір. Він має чудові характеристики. Наприклад, з нуля до сотні він розганяється лише за 6,1 секунди. Це дуже плавний та тихий автомобіль.

Офіційний запас ходу на електриці складає 61 кілометр. Тому більшість невеликих подорожей можна здійснювати тільки на електродвигуні.

Інтер’єр тут преміальний, виконаний у стилі мінімалізму. Спереду та ззаду багато місця для пасажирів, хоча тут і не дуже великий багажник.

Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid

Звичайний бензиновий Kia Sportage зараз дуже популярний як сімейний кросовер. А варіант з гібридним двигуном забезпечує економію палива і додаткову продуктивність.

Розхід палива складає 5,9 літра на 100 км. Розгін з нуля до сотні — 8 секунд. Тут є повний привід, а потужність двигуна досягає 268 кінських сил. Запас ходу лише на електриці — 55 км. Sportage дуже просторий. Тому автомобіль чудово підійде для великих компаній чи сім’ї.

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