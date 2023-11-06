Перші електрокросовери Nissan з запасом ходу 500 км уже в Україні (фото)

В Україні це авто можна придбати за 32 тисячі доларів

На вітчизняному ринку електромобілів спостерігається активний розвиток. Асортимент буквально щодня поповнюється новими моделями.

Нещодавно на вулицях Києва вдалось помітити цікаве авто — Nissan Ariya. Про це повідомляють у виданні Автоцентр.

Що відомо про Nissan Ariya?

Ця конкретна модель є важливою для Nissan, бо є першим електричним кросовером в їхньому асортименті. Його основне призначення — розвиток сегменту електрокарів, популярність у якому здобув Leaf.

Nissan Ariya відрізняється динамічним профілем зі спадною лінією даху, з повним LED-освітленням і новим логотипом на передній частині, який також підсвічується. Автомобіль з розмірами 4600х1900х1654 мм використовує нову електричну платформу, розроблену для автомобілів альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Nissan Ariya пропонується з двома варіантами батарей — на 63 та 87 кВт·год. Є варіанти з переднім та повним приводом, одним чи двома електричними моторами відповідно. Ймовірно, авто, яке помітили у Києві — це потужніший варіант. Потужність його електродвигуна становить 242 кінські сили, а запас ходу — 500 км. З нуля до сотні він розганяється за 7,6 секунди. Максимальна швидкість обмежена на 160 кілометрах на годину.

Електрокар підтримує як стандартну домашню зарядку від Мережі, так і зовнішні станції постійного струму до 130 кВт. За їх допомогою авто заряджається за 14 годин і 35 хвилин відповідно.

Повнопривідна версія e-4orce є найпотужнішою.Вона обладнана двома електродвигунами на 394 к.с. Такий автомобіль розганяється до сотні всього за 5,1 секунди, проте має обмежений запас ходу — 400 км.

Салон Nissan Ariya має два 12,3-дюймові екрани на передній панелі. Також автомобіль може бути обладнаний системою ProPilot 2.0, яка дозволяє йому рухатися автономно по трасі. В Україні Nissan Ariya доступний для замовлення за ціною від 32 тис. доларів.

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