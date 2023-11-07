У Китаї показали аналог Hummer за доступною ціною: фото електропозашляховика

Електромобіль має надійти у продаж до кінця 2023 року

Перші електрокросовери Nissan із запасом ходу 500 км вже в Україні, а китайська компанія BYD показала фото нового електричного позашляховика Fang Cheng Bao 3. Його творці надихнулися дизайном Hummer, а ціна машини відносно демократична – від 27 300 доларів, приблизно, як Toyota RAV4.

Як розповідає Сar News China, автомобіль отримав геометричний силует, виражені колісні арки та великі колеса, що надає йому брутального та потужного вигляду. Дизайн Fang Cheng Bao 3 не є повторенням Hummer, але має характерні риси позашляховика.

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Що стосується технічних характеристик, то електричний позашляховик оснащений повним приводом та двома електромоторами. Інші подробиці поки тримають у секреті. При цьому відомо, що Fang Cheng Bao 3 матиме запас ходу близько 400 кілометрів, а оснащення його буде на високому рівні.

Електромобіль має надійти у продаж до кінця 2023 року з ціною від 27 300 доларів у базовій комплектації. Виробники очікують, що Fang Cheng Bao 3 складе конкурентоспроможну альтернативу на ринку позашляховиків середнього розміру і активно продаватиметься.

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