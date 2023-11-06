Це може здивувати вас: які седани не вимагають особливих витрат на обслуговування

Обслуговування цих автомобілів не обійдеться вище за 1000 доларів на рік

Коли люди говорять про спортивні седани, то в першу чергу думають про їх зовнішній вигляд, швидкість і потужність, комфорт водіння і т.д., але ніяк не про витрати на обслуговування. Особливо якщо врахувати, що зазвичай машини цього класу власними силами не дешеві.

Втім, як повідомляє видання HotCars, багатьох може здивувати те, що насправді серед них багато моделей, обслуговування яких може обійтися зовсім недорого.

Зазначається, що при виборі моделей було враховано середні щорічні витрати на технічне обслуговування в розмірі менш як 1000 доларів США, а також відгуки профільних сервісів, таких як RepairPal. Дослідження проводилось у жовтні 2023 року.

10. BMW 5-Series 2011 року

Хоча за показниками надійності ця модель на профільних сайтах отримує лише 3 з 5 балів, але залишається кращим вибором у категорії середньорозмірних спортивних седанів. А ось обслуговування машини ледве входить до рамок — у середньому 977 доларів на рік.

9. Audi A4 2014 року

Автомобіль має трохи кращі показники надійності на профільних сайтах, але може похвалитися динамічністю та керованістю. Вартість обслуговування також трохи нижча і становить 966 доларів. При цьому машина є одним із кандидатів на звання "найкращого старого спортивного авто, здатного проїхати 800 тисяч кілометрів".

8. Nissan Maxima 2017 року

Автомобіль має надійність на рівні 3,5 з 5 балів за оцінками експертів і є гідним варіантом для любителів подібних автомобілів. Примітно, що профільні сайти оцінюють його ремонт лише у 540 доларів на рік, проте не виключають, що ці цифри можуть зрости після перших 10 років експлуатації.

7. Ford Taurus SHO 2010 року

Ще один седан з рейтингом у 3,5 з 5 балів за надійністю, який зарекомендував себе не лише потужним двигуном та високою швидкістю, а й довговічністю. Середня вартість експлуатації оцінюється в 697 доларів на рік.

6. Infiniti Q50 2014 року

Напрочуд один із найшвидших спортивних седанів, який здатний розганятися понад 230 кілометрів на годину, виявився ще й дуже лояльним до гаманця. Обслуговування в сумі 648 доларів на рік робить його добрим варіантом для тих, хто шукає довговічність та продуктивність в одному пакеті.

5. Chevy Impala SS 2006 року

Попри неповороткий і громіздкий вигляд, V8 під капотом дозволяє цьому седану розвивати сотню лише за 5,6 секунди. Профільні сайти оцінюють його надійність на 4 з 5 балів і оцінюють середньорічні витрати в 913 доларів.

4. Volkswagen Jetta 2013 року

Експерти оцінюють надійність машини в 4 з 5 балів, і попри хороші показники, комфорту, динамічності та швидкості, Jetta виявилася дуже економічною машиною із середньорічними витратами всього на рівні 609 доларів.

3. Ford Fusion Sport 2017 року

Цей автомобіль має не тільки агресивний зовнішній вигляд і відмінні ходові якості. І хоч з погляду витрати пального це не найкращий вибір, але надійність у 4 з 5 балів каже, що вартість обслуговування 581 долар на рік дозволить це компенсувати.

2. Lexus ES 350 2015 року випуску

Ця модель завжди вважалася однією з найбільш містких у своєму класі, але також може похвалитися і надійністю, адже за ці роки виробник відкликав лише один автомобіль. Експерти ставлять йому 4 бали з 5 і оцінюють витрати на утримання на рівні 468 доларів на рік, що робить його одним із найдоступніших спортивних седанів.

1. Lexus GS 350 2010 року

І хоч обслуговування цієї моделі обійдеться дещо дорожче за попередню, але експерти вважають, що саме вона гідна першого місця за співвідношенням надійності до ціни. Загалом уже понад два десятиліття марка Lexus вирізняється надійністю, і GS 350 не є винятком. Експерти дають 4 з 5 за надійністю та оцінюють щорічне обслуговування у 592 долари.

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