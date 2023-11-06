І на роботі допоможе, і на дачі стане в нагоді: названі найкращі компактні фургони 2023 року

На ринку можна знайти багато хороших моделей

Компактні фургони в Україні останнім часом набирають популярності серед представників бізнесу, волонтерів та звичайних водіїв, які купують їх як для робочих питань, так і для особистого користування. Особливо актуальним є цей вид транспорту для водіїв, які планують їздити в умовах щільного міського трафіку, коли великі мікроавтобуси починають займати занадто багато місця.

Видання WhatCar вирішило розібратися в тому, на які моделі, доступні у 2023 році, варто звернути увагу, якщо ви замислилися над покупкою. Також воно визначило один фургон, повз який варто пройти.

Головними критеріями стали компактні розміри, але об’ємний багажник та висока вантажопідйомність. Також ці машини повинні мати потужний двигун, хороші показники на низьких оборотах та розумні експлуатаційні витрати.

10. Citroen Ami Cargo

Хоча цей француз технічно фургоном не є, а є закритим квадроциклом, проте він має значні 260 літрів вантажного відділення і здатність перевозити до 140 кілограмів вантажів. Це дозволяє йому зайняти специфічну нішу, де дуже мало конкурентів. Однак низький запас батареї та мала швидкість пересування робить автомобіль не дуже практичним за межами міст.

9. Mercedes Citan

Цей фургон дуже сильно нагадує добре відомий українцям Renault Kangoo, проте має і низку переваг. Він добре показує себе на міських дорогах і працює напрочуд тихо, а рівень обробки салон на рівень перевищує "Рено". Однак і ціна у "Мерседеса" вища, та й навантаження у "Рено" більше, а тому лише 9 місце.

8. Ford Transit Connect

Фургони американського виробника "Форд" вже давно зарекомендували себе своєю продуманістю та якістю, і ця модель винятком не є. Хороший двигун, просторий інтер’єр та стійкість на дорозі роблять його добрим вибором. Однак мізерна електронна начинка та управління, що потребує звикання, залишають його в нижній п’ятірці.

7. Vauxhall Combo Cargo

Така сама модель випускається під брендом Opel. Як і багато конкурентів у цьому класі цей фургон має 1,5-літровий потужний дизель, але має й електричний варіант. Машина також має значний внутрішній простір, комплект безпеки та приємний інтер’єр, що робить його хорошим вибором. Втім, користувачі іноді скаржаться на грубу КПП.

6. Toyota Proace City

Машина має зовнішній вигляд, що виділяється серед конкурентів, приємна в управлінні, здатна перевозити великі обсяги вантажів і має комфортний інтер’єр. У стандартній комплектації він йде з великою кількістю внутрішньої електроніки, через що вище в ціні, ніж конкуренти.

5. Peugeot Partner

Загалом машина мало чим відрізняється від фургонів Vauxhall і Toyota вище у списку, проте видання зазначило, що для цієї моделі "Пежо" змінили фірмову панель приладів, зробивши її зручнішою для водіїв такого роду транспортних засобів.

4. Citroen Berlingo

По суті є те ж, що три попередні автомобілі в плані характеристик, але помітною відмінністю буде покращена система безпеки, можливість встановити автоматичну КПП та 1,5-літровий дизель підвищеної потужності. Тому якщо вам треба багато часу проводити за кермом, то цей фургон буде найкращим серед конкурентів.

3. Volkswagen Caddy

Автомобілі цієї марки мають якісний салон, 10-дюймовий інформаційно-розважальний екран і 2,0-літровий дизель, який забезпечує високу продуктивність на низьких оборотах.

2. Ford Transit Courier

Як уже говорилося, "Форд" вміє робити фургони і ця модель тому приклад. Зокрема він може залучити покупця тим, що має втричі більше внутрішнього простору, ніж у типового легковика. Втім, він також може похвалитися низькою витратою палива та чудовою керованістю, що чудово виявить себе у міських умовах.

1. Renault Kangoo

Хороше співвідношення ціна-якість, просторий салон і тиха робота двигуна робить його трохи кращим за конкурентів, а також обходить їх по можливості перевезення довгих вантажів і допоміжним можливостям зручно розміщувати предмети всередині вантажного відділення.

Антилідер. Fiat Doblo Cargo

Безумовно, цей фургон має просторий вантажний відсік і потужний дизель, але тісне місце водія, слабка інформаційно-розважальна система і відсутність перегородки для багажу не дозволяють рекомендувати цей автомобіль особливо тим, хто багато часу проводить за кермом.

Нагадаємо, раніше експерт назвав найкращі вживані автомобілі, які можна придбати в Україні. Їх ремонт не вимагатиме особливо великих вкладень.