И на работе поможет, и на даче пригодится: названы лучшие компактные фургоны 2023 года

На рынке можно найти много хороших моделей

Компактные фургоны в Украине в последнее время набирают популярность среди представителей бизнеса, волонтеров и обычных водителей которые покупают их как для рабочих вопросов, так и для личного пользования. Особенно актуален этот вид транспорта для водителей, которые планируют ездить в условиях плотного городского трафика, когда крупные микроавтобусы начинают занимать слишком много места

Издание WhatCar решило разобраться в том, на какие модели, доступные в 2023 году, стоит обратить внимание, если вы задумались о покупке. Также оно определило один фургон, мимо которого стоит пройти.

Главными критериями стали компактные размеры, но объемный багажник и высокая грузоподъемность. Также этим машины должны иметь мощный двигатель, хорошие показатели на низких оборотах и разумные эксплуатационные расходы.

10. Citroën Ami Cargo

Хоть этот француз технически фургоном не является, а представляет собой закрытый квадроцикл, однако он имеет внушительные 260 литров грузового отделения и способность перевозить до 140 килограмм грузов. Это позволяет ему занять специфическую нишу, в которой очень мало конкурентов. Однако низкий запас батареи и малая скорость передвижения делает автомобиль не очень практичным за пределами городов.

9. Mercedes Citan

Этот фургон очень сильно напоминает по хорошо известный украинцам Renault Kangoo, однако имеет и ряд преимуществ. Он хорошо показывает себя на городских дорогах и работает на удивление тихо, а уровень отделки салон на уровень превышает "Рено". Однако и цена у "Мерседеса" выше, да и нагрузка у "Рено" больше, а потому только 9-е место.

8. Ford Transit Connect

Фургоны американского производителя "Форд" уже давно зарекомендовали себя своей продуманностью и качеством и эта модель исключением не является. Хороший двигатель, просторный интерьер и устойчивость на дороге делают его хорошим выбором. Однако скудная электронная начинка и управление, которое требует привыкания, оставляют его в нижней пятерке.

7. Vauxhall Combo Cargo

Такая же модель иногда выпускается под брендом Opel. Как и многие конкуренты в этом классе этот фургон обладает 1,5-литровым мощным дизелем, но имеет и электрический вариант. Машина также имеет внушительное внутреннее пространство, комплект безопасности и приятный интерьер, что делает его хорошим выбором. Впрочем, пользователи иногда жалуются на "грубую" КПП.

6. Toyota Proace City

Машина обладает выделяющимся внешним видом, приятна в управлении, способна перевозить большие объемы грузов и имеет приятный интерьер. В стандартной комплектации он идет с большим количеством внутренней электроники из-за чего выше в цене, чем конкуренты.

5. Peugeot Partner

В целом машина мало чем отличается от фургонов Vauxhall и Toyota выше в списке, однако издание отметило, что для этой модели "Пежо" изменили фирменную панель приборов, сделав ее более удобной для водителей подобного рода транспортных средств.

4. Citroën Berlingo

По сути представляет собой то же, что три предыдущие автомобили в плане характеристик, но заметным отличием будет улучшенная система безопасности, возможность установить автоматическую КПП и 1,5-литровый дизель повышенной мощности. Поэтому если вам надо много времени проводить за рулем, то этот фургон будет лучшим среди конкурентов.

3. Volkswagen Caddy

Автомобили этой марки обладают качественным салоном, 10-дюймовым информационно-развлекательным экраном и 2,0-литровым дизелем, который обеспечивает высокую производительность на низких оборотах.

2. Ford Transit Courier

Как уже говорилось, "Форд" умеет делать фургоны и эта модель тому пример. В частности он может привлечь покупателя тем, что имеет в три раза больше внутреннего пространства, чем у типичной легковушки. Впрочем, он также может похвастаться низким расходом топлива и превосходной управляемостью, что прекрасно проявит себя в городских условиях.

1. Renault Kangoo

Хорошее соотношение цена-качество, просторный салон и тихая работа двигателя делает его чуть лучше конкурентов, а также обходит их по возможности перевозки длинных грузов и вспомогательным возможностям удобно размещать предметы внутри грузового отделения.

Антилидер. Fiat Doblo Cargo

Безусловно этот фургон имеет просторный грузовой отсек и мощный дизель, но тесное место водителя, слабая информационно-развлекательная система и отсутствие перегородки для багажа не позволяют рекомендовать этот автомобиль особенно тем, кто много времени проводит за рулем.

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