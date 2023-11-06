Это может вас удивить: какие седаны не требуют особых расходов на обслуживание

Обслуживание этих автомобилей не обойдется выше 1000 долларов в год

Когда люди говорят о спортивных седанах, то в первую очередь думают об их внешнем виде, скорости и мощности, комфорте вождения и т.д., но никак не о затратах на обслуживание. Особенно если учесть, что обычно машины этого класса сами по себе не дешевые.

Впрочем, как сообщает издание HotCars, многих может удивить то, что на самом деле среди них есть много моделей, обслуживание которых может обойтись совсем недорого.

Отмечается, что при выборе моделей были учтены средние ежегодные затраты на техническое обслуживание в размере менее 1000 долларов США, а также отзывы профильных сервисов вроде RepairPal. Исследование проводилось в октябре 2023 года.

10. BMW 5-Series 2011 года

Хоть по показателям надежности эта модель на профильных сайтах получает лишь 3 из 5 баллов, но все еще остается лучшим выбором в категории среднеразмерных спортивных седанов. А вот обслуживание машины едва входит в рамки — в среднем 977 долларов в год.

9. Audi A4 2014 года

Автомобиль имеет чуть лучше показатели надежности на профильных сайтах, но может похвастаться динамичностью и управляемостью. Стоимость обслуживания также чуть ниже и составляет 966 долларов. При этом машина является одним из кандидатов на звание "лучшего подержанного спортивного авто, способного проехать 800 тысяч километров".

8. Nissan Maxima 2017 года

Автомобиль имеет надежность на уровне 3,5 из 5 баллов по оценкам экспертов и является достойным вариантом для любителей подобного рода автомобилей. Примечательно, что профильные сайты оценивают его ремонт лишь в 540 долларов в год, однако не исключают, что эти цифры могут вырасти после первых 10 лет эксплуатации.

7. Ford Taurus SHO 2010 года

Еще один седан с рейтингом в 3,5 из 5 баллов по надежности, который зарекомендовал себя не только мощным двигателем и высокой скоростью, но и долговечностью. Средняя стоимость эксплуатации оценивается в 697 долларов в год.

6. Infiniti Q50 2014 года

На удивление один из самых быстрых спортивных седанов, который способен разгоняться более 230 километров в час, оказался еще и очень лояльным к кошельку. Обслуживание в сумме 648 долларов в год делает его хорошим вариантом для тех, кто ищет долговечность и производительность в одном пакете.

5. Chevy Impala SS 2006 года

Несмотря на неповоротливый и громоздкий вид, V8 под капотом позволяет этому седану развивать сотню всего за 5,6 секунды. Профильные сайты же оценивают его надежность на 4 из 5 баллов и оценивают среднегодовые расходы в 913 долларов.

4. Volkswagen Jetta 2013 года

Эксперты оценивают надежность машины в 4 из 5 баллов, и несмотря на хорошие показатели, комфорта, динамичности и скорости, Jetta оказалась очень экономичной машиной со среднегодовыми расходами всего на уровне 609 долларов.

3. Ford Fusion Sport 2017 года

Этот автомобиль обладает не только агрессивным внешним видом и отличными ходовыми качествами. И хоть с точки зрения расхода топлива это не лучший выбор, но надежность в 4 из 5 баллов говорит, что стоимость обслуживания в 581 доллар в год позволит это компенсировать.

2. Lexus ES 350 2015 года выпуска

Эта модель всегда считалась одной из самых вместительных в своем классе, но также может похвастаться и надежностью, ведь за эти годы производитель отозвал лишь 1 автомобиль. Эксперты ставят ему 4 балла из 5 и оценивают расходы на содержание на уровне 468 долларов в год, что делает его одним из самых доступных спортивных седанов.

1. Lexus GS 350 2010 года

И хоть обслуживание этой модели обойдется несколько дороже предыдущей, но эксперты считают, что именно она достойна первого места по соотношению надежности к цене. В целом уже более двух десятилетий марка Lexus выделяется надежностью, и GS 350 не является исключением. Эксперты дают 4 из 5 по надежности и оценивают ежегодное обслуживание в 592 доллара

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