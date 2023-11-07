Nissan зроблять більш містким: коли вийде новинка із трьома рядами сидінь (фото)

В основу цього автомобіля ляже поточне покоління Note, проте вже з рядом доробок

З дебюту третього покоління Nissan Note минуло три роки. Цей автомобіль став дуже популярним і для нього готують альтернативний варіант, який стане ще більш містким.

Про це пише Wheel News, посилаючись на інформацію інсайдерського японського видання "BestCarWeb". Зазначається, що цей мінівен кине виклик Toyota Sienta та Honda Freed.

В основу цього автомобіля ляже поточне покоління Note, проте вже з рядом доробок. Довжину колісної бази автомобіля збільшать на 150 мм. Це дозволить розмістити ззаду ще один ряд сидінь. Габаритна довжина вена в порівнянні зі спорідненим Note додасть 200 мм.

Судячи з перших зображень авто, які були опубліковані японськими дизайнерами, машина матиме власний дизайн з незвичайними С-подібними ходовими вогнями, всередині яких будуть основні блоки фар.

Крім цього, в авто буде двоколірне фарбування кузова, а також чорні накладки з незабарвленого пластику на бамперах і боковинах плюс наскрізний блок задніх світлодіодних ліхтарів.

Як силова установка виступить 1,2-літровий мотор у складі агрегату e-Power. Середній розхід палива авто на 100 км складатиме приблизно п’ять літрів.

Новий "Ніссан" має дебютувати восени 2024 року. Орієнтовна вартість машини становитиме від 2 мільйонів 500 до 3 мільйонів 500 ієн, тобто від 540 до 750 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Volkswagen випустив новий позашляховий кросовер. Вартість автомобіля виявилася нижчою за 20 тисяч доларів.