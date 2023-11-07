Nissan сделают более вместительным: когда выйдет новинка с тремя рядами сидений (фото)

В основу этого автомобиля ляжет текущее поколение Note, однако уже с рядом доработок

С дебюта третьего поколения Nissan Note прошло три года. Этот автомобиль стал очень популярен и для него готовят альтернативный вариант, который станет еще более вместительным.

Об этом пишет Wheel News, ссылаясь на информацию инсайдерского японского издания "BestCarWeb". Отмечается, что этот минивэн бросит вызов Toyota Sienta и Honda Freed.

В основу этого автомобиля ляжет текущее поколение Note, однако уже с рядом доработок. Речь идет длину колесной базы автомобиля увеличат на 150 мм. Это позволит разместить сзади еще один ряд сидений. Габаритная длина вена по сравнению с родственным Note прибавит 200 мм.

Судя по первым изображениям авто, которые были опубликованы японскими дизайнерами, машина будет иметь собственный дизайн с необычными С-образными ходовыми огнями, внутри которых будут основные блоки фар.

Помимо этого, у авто будет двухцветная окраска кузова, а также черные накладки из неокрашенного пластика на бамперах и боковинах плюс сквозной блок светодиодных задних фонарей.

В качестве силовой установки выступит 1,2-литровый мотор в составе агрегата e-Power. Средний расход топлива авто на 100 км будет составлять примерно пять литров.

Новый "Ниссан" должен дебютировать осенью 2024 года. Ориентировочная стоимость машины составит от 2 миллионов 500 до 3 миллионов 500 иен, то есть от 540 до 750 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Volkswagen выпустил новый внедорожный кроссовер. Стоимость автомобиля оказалась ниже 20 тісяч долларов.