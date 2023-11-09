Витрачає всього 1,5 л на 100 км: на український ринок вийде новий кросовер Chery

Лише на електриці кросовер може проїхати 84 км

Найпопулярніший виробник авто у Китаї Chery готується до анонсу свого нового гібридного кросовера Jetour Shanhai L9. Його запуск відбудеться 14 листопада.

Модель стане конкурентом для гібридних кросоверів таких великих виробників як Haval та BYD. Один цікавий нюанс — заявлена витрата палива у нього складає всього 1,5 л на 100 км, повідомляє carnewschina.

Що відомо про Jetour Shanhai L9

Кросовер матиме велику колісну базу — 2850 мм. Кузов розмірами 4862х1925х1784 мм вміщатиме п’ять, шість або сім сидінь. В авто встановлюватимуться 19 або 20-дюймові колеса (R19 або R20).

Задня частина кузова має ліхтарі наскрізного типу і високий стоп-сигнал. З декору — спойлер на даху та китайський ієрогліф з позначенням моделі у нижній правій частині.

Заглянувши у салон, бачимо цікаве триспицеве кермо, нижня частина якого зрізана. Є великий екран керування та цифрова панель приладів. Цікаво, що по центру консолі є місце для бездротової зарядки смартфонів.

Щодо технічного оснащення, то мотор тут одного виду — гібридний. Він складається з 1,5-літрового бензинового двигуна, що видає 156 к.с. та електромотора. Середня витрата палива складає 1,49 літра на 100 кілометрів. Лише на електриці кросовер може проїхати до 84 км. Цьому сприяє потрійна акумуляторна батарея, ємність якої складає 19,43 кВт•год. Максимальна швидкість електрокросовера обмежена на позначці у 180 км/год.

Оскільки бренд представлений і в Україні, можемо у майбутньому очікувати на появу моделі на вітчизняному ринку. Ймовірно, точніша дата стане відомою після презентації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Volkswagen призупиняє випуск найпопулярніших електрокарів. На заводі у Цвіккау виробляють не лише Volkswagen, але й електричні Audi.