Розбирають як гарячі пиріжки: Mazda очікує на рекордний продаж двох найпопулярніших кросоверів

Рівень продажу зросте аж на 22%

Компанія Mazda з історією, що простягається на десятиліття, уособлює в собі не лише технологічний прогрес та інновації, але й неповторну гармонію між естетикою та функціональністю. Кожен їхній автомобіль — це не лише засіб пересування, але й творіння, в якому кожна лінія кузова, кожна деталь і кожен вузол мотора віддзеркалюють вишуканість, досконалість та поєднання новаторства з елегантністю.

Значок Mazda на капоті авто беззаперечно є символом вишуканості та досконалості у світі автомобілебудування. Адже компанія відома своєю високою якістю, яка бездоганно поєднується з елегантним дизайном. Зараз вона перебуває на піку популярності.

Це підтверджується високими обсягами продажу автомобілів Mazda у всьому світі. Плани компанії дуже амбітні — вона планує продати 500 000 одиниць авто у всьому світі, і з них 390 тисяч — лише в США. Це забезпечить автовиробнику рекордні прибутки.

"Mazda очікує, що високорентабельні кросовери, такі як CX-50 і CX-90, забезпечать їй рекордні прибутки цього фінансового року та рекордний продаж в США", — сказав фінансовий директор компанії Джефрі Гайтон під час оголошення фінансових результатів.

​У Mazda очікують, що рівень продажу у цьому фінансовому році (закінчується 31 березня 2024 року), у порівнянні з минулим, зросте на 22%. Кросовери в лінійці Mazda поєднують у собі комфорт, ефективність і задоволення від керування. Усі вони без виключення мають стильний зовнішній вигляд та ергономічний інтер'єр.

​Найпопулярнішими автомобілями компанії Mazda цього року стали кросовери CX-50 і CX-90. Розповімо про них дещо детальніше.

Mazda CX-50

Автомобіль презентували наприкінці 2021 року. Головним ринком для кросовера є Південна Америка. Проте згодом він розповсюдився на інші ринку світу.

Машина побудована на платформі CX-5 і з технічного боку повністю повторює його. Та якщо CX-5 позиціонували як кросовер для міста, то CX-50 спрямовувався на поціновувачів активного відпочинку. Тому авто отримало повний привід та дещо агресивніший дизайн з посиленими центральними стійками. Також модель має панорамний дах.

В інтер’єрі все класично, з мінімумом фізичних кнопок. Салон виконано з високоякісних матеріалів, за якими CX-50 може конкурувати з авто набагато вищого класу. Під капотом у CX-50 — 2,5-літровий двигун у двох версіях — з потужністю 194 та 230 кінських сил та шестиступеневим автоматом.

Mazda CX-90

Mazda CX-90 — величезний позашляховий кросовер, який вийшов лише на початку року. Він має дійсно дуже великі габарити — довжина перевищує 5 метрів, а ширина — понад 2 м.

В авто збереглися всі фірмові риси дизайну, наприклад, подовжений капот, масивні грати радіатора. Машина входить до преміум-сегменту компанії. Вона базується на новій платформі, у якій двигун розташовано вздовж, привід — лише задній.

Салон Mazda CX-90 відповідає преміальному спрямуванню. Тут є все найдорожче: дерев’яні вставки, оздоблення зі шкіри Nappa, хромовані елементи. Серед технологічного оснащення — віртуальна панель приладів з проєкцією на лобове скло, повний клімат-контроль, безпекові функції тощо. Є 7-місний та 8-місний варіанти салонів.

Під капотом у Mazda CX-90 розташований 3,3-літровий бензиновий двигун з 345 кінськими силами. Є гібридна версія з 2,5-літровим двигуном, який поєднується з електромотором. Загальна потужність їх складає 328 кінських сил, а запас ходу на чистій електриці — 60 кілометрів.

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