Найнадійніші малолітражки, які майже не ламаються: топ-3

Ці авто споживають дуже мало бензину, та ще й не ламаються

Якщо купуєш автомобіль для міста, особливо на вторинному ринку, то обов’язково хочеться, щоб він не доставляв жодних проблем і був надійним. Але вибрати таке авто — справжній головний біль.

На щастя, є експерти, які з власного досвіду підкажуть, які малолітражні автомобілі майже не ламаються. Про це пишуть у WhatCar.

Вони провели дослідження вторинного ринку Великобританії і опитали 25 тисяч автовласників. Кожен із них детально розповів про усі проблеми, що виникали з їхніми авто протягом років експлуатації. Дослідження охоплювало машини, які використовуються протягом двох років.

Toyota Aygo

Лише у шести відсотків власників цих автомобілів виникали проблеми з експлуатацією. В основному — з підвіскою.

Toyota Aygo — це міський автомобіль виробництва японського виробника Toyota, який вперше був представлений у 2005 році.

Цей компактний автомобіль призначений для щоденного використання в міському середовищі. Aygo відомий своєю компактністю, економічністю і легкістю у керуванні.

Останнє покоління Toyota Aygo має яскравий та сучасний дизайн, воно спрямоване на молодь. Машина оснащена бензиновими двигунами з об'ємом 1.0 літра з невеликою витратою палива, що робить його ефективним для щоденного користування. Усередині Aygo має сучасний і функціональний салон з сучасними технологіями, такими як сучасна аудіо- та інфотейнмент-система.

Honda Jazz

Невеличкий міський автомобіль Honda Jazz від 2015 до 2020 року випуску виявився дуже надійним. На проблеми з ним поскаржилися також лише шість відсотків власників. Вони вказували, що впродовж експлуатації виникали проблеми з електронікою, підвіскою, ржавів кузов.

Honda Jazz відомий також як Honda Fit на деяких ринках. Це компактний хетчбек від японського виробника автомобілів. Машина здобула популярність завдяки своїй практичності, ефективності використання простору та економічності палива.

Варіативна кабіна має значний простір для пасажирів та вантажу відносно компактних зовнішніх розмірів. Унікальна особливість полягає в опції "Magic Seat", яка дозволяє змінювати конфігурації сидінь, щоб перевозити великий вантаж чи забезпечити комфорт для пасажирів.

Honda Jazz/Fit має бензинові двигуни на 1,3 чи 1,5 літра. Ці двигуни потужніші, ніж звичайні міські авто, представлені на ринку. Тест-драйв цієї автівки дивіться у відео:

Volkswagen Up

На третій сходинці опинився німецький автомобіль Volkswagen Up виробництва від 2012 року. 15% опитаних власників цієї машини поскаржилися на проблеми. В основному це стосувалось двигуна та гальмівної системи.

Volkswagen Up — це малий міський автомобіль, що виробляється німецьким автовиробником Volkswagen. Up вирізняється компактними розмірами, високою маневреністю та невеликим споживанням палива.

Машина має компактні розміри, але при цьому вражає просторістю в салоні для пасажирів та досить великим багажним відділенням як для такого класу автомобілів. Volkswagen Up доступний у різних варіантах двигунів, включно з бензиновими трициліндровими двигунами з об'ємом 1.0 літра.

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