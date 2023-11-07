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Час "перевзувати" машину: на що звернути увагу при виборі шин для автомобіля

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Не забудьте перевзути свій автомобіль перед зимою Новина оновлена 07 листопада 2023, 10:37
Не забудьте перевзути свій автомобіль перед зимою. Фото Freepik

Є три важливі нюанси, які не варто ігнорувати

Листопад — саме час перевзувати автомобіль на зимові шини, щоб убезпечити себе та інших від аварійних ситуацій на дорогах. Ми вже розповідали, що ціни на перевзуття авто в Києві зросли, а сьогодні ділимося порадами, на що звернути увагу при виборі нових шин для автомобіля.

Як виявилося, правильний підхід до вибору нових шин для автомобіля може вплинути не лише на безпеку поїздок, а й на продуктивність авто та витрату палива, пише obozrevatel.com. Є три важливі нюанси, на які слід звернути увагу.

Погодні умови

Якщо ви мешкаєте в регіоні, де часто дощова погода, а взимку засипає снігом, найкраще вам підійдуть демісезонні або зимові шини. Вони забезпечуватимуть найкраще зчеплення на мокрій дорозі або під час ожеледиці. Якщо ви живете в регіоні з сухим теплим кліматом, вибирайте шини з менш вираженим протектором, це зробить авто легшим в керуванні і зробить машину продуктивнішою.

Навички водіння

Якщо ваше життя пов’язане з частими поїздками трасами та автомагістралями на великі відстані, то придивіться до шин з меншим ефектом опору. Це підвищить ефективність машини і зменшить витрату палива при далеких поїздках. Так само навпаки — якщо ви частіше їздите в міських умовах з активним перемиканням швидкісних режимів і динамічними заворотами на дорогах, вибирайте високоефективні шини з кращим зчепленням і більшою чутливістю.

Якість та довговічність

Найкраще купувати шини у перевірених виробників із гарною репутацією. Так, це може бути трохи дорожче, але на безпеці свого авто краще не економити. Завжди звертайте увагу на протектор, він має давати хороше зчеплення з дорогою, особливо у зимовий період. В ідеалі можна перевірити шини спеціальним індикатором зношування гуми.

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Теги:
#Автомобільні шини #Шиномонтаж