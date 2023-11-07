В Україні помітили ексклюзивні спорткари з обкладинки американського журналу (фото)

У Львові помітили цілий автовоз з ексклюзивними авто

Українці здавна любили цікаві автомобілі. А коли є не лише багато грошей, але й смак, то результат завжди чудовий.

Зокрема, вчора у Львові помітили автовоз з унікальними колекційними автомобілями. Фото публікують на інстаграм-сторінці supercars_ua.

RENNtech 500SL 6.0 "SLammer": американська перлина

Серед цих унікальних транспортних засобів — RENNtech 500SL 6.0 "SLammer", що є американською відповіддю AMG 6.0 Hammer. Тираж цієї моделі залишається таємницею, однак саме цей екземпляр став першим у виробництві RENNtech 500 SL 6.0. Ця автівка увіковічена на обкладинці автомобільного журналу Automobile Magazine у липні 1991 року.

CL70 AMG: розкіш та потужність

Ще один ексклюзивний автомобіль, який був помічений на українських дорогах, — CL70 AMG. Цей сріблястий монстр працює на 7.0-літровому об'ємі двигуна та має лише 18 екземплярів у світі. Ця модель створена спеціально для вибагливих клієнтів компанії Mercedes. Цікаво, що в Україні є уже два з них. Крім цих ексклюзивних спорткарів, на автовозі також перевозились BMW M5 E39 та дивовижний коричневий S-Class Lorinser з кузовом W140.

Що відомо про BMW M5 E39

BMW M5 E39 — це легендарний спортивний седан, який вироблявся компанією BMW у 1998-2003 роках. Ця модель вражає своєю потужністю, розкішшю та динамікою. Вона оснащена 4.9-літровим V8 двигуном, який генерує близько 400 кінських сил.

S-Class Lorinser на базі кузова W140 — це вишуканий тюнінгований варіант автомобіля Mercedes-Benz S-Class покоління W140, який побачив світ у 1990-х роках. Компанія Lorinser відома своїми тюнінгованими проєктами, що поєднують розкіш і спортивність.

У випадку з S-Class W140 від Lorinser, автомобіль отримав ряд зовнішніх та внутрішніх модифікацій, які підкреслили його елегантний дизайн та підвищили продуктивність. Зміни торкнулися спеціальних аеродинамічних додатків, нових дисків, двигуна, підвіски тощо.

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