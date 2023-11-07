В Украине заметили эксклюзивные спорткары с обложки американского журнала (фото)

Во Львове заметили целый автовоз с эксклюзивными авто

Украинцы давно любили интересные автомобили. А когда есть не только много денег, но и вкус, то результат всегда отличный.

В частности, вчера во Львове был замечен автовоз с уникальными коллекционными автомобилями. Фото публикуют на инстаграм-странице supercars_ua.

RENNtech 500SL 6.0 "SLammer": американская жемчужина

Среди этих уникальных транспортных средств – RENNtech 500SL 6.0 "SLammer", являющийся американским ответом AMG 6.0 Hammer. Тираж этой модели остается тайной, однако именно этот экземпляр стал первым в производстве RENNtech 500 SL 6.0. Этот автомобиль увековечен на обложке автомобильного журнала Automobile Magazine за июль 1991 года.

CL70 AMG: роскошь и мощность

Еще один эксклюзивный автомобиль, замеченный на украинских дорогах, — CL70 AMG. Этот серебристый монстр работает на 7.0-литровом объеме двигателя и имеет всего 18 экземпляров в мире. Эта модель создана специально для привередливых клиентов компании Mercedes. Интересно, что в Украине есть уже два из них. Помимо этих эксклюзивных спорткаров на автовозе также перевозились BMW M5 E39 и удивительный коричневый S-Class Lorinser с кузовом W140.

Что известно о BMW M5 E39

BMW M5 E39 – это легендарный спортивный седан, который производился компанией BMW в 1998-2003 годах. Эта модель удивляет своей мощностью, роскошью и динамикой. Она оснащена 4.9-литровым V8 двигателем, генерирующим около 400 лошадиных сил.

S-Class Lorinser на базе кузова W140 – это изысканный тюнингованный вариант автомобиля Mercedes-Benz S-Class поколения W140, увидевшего свет в 1990-х годах. Компания Lorinser известна своими тюнингованными проектами, сочетающими роскошь и спортивность.

В случае с S-Class W140 от Lorinser автомобиль получил ряд внешних и внутренних модификаций, которые подчеркнули его элегантный дизайн и повысили производительность. Изменения коснулись специальных аэродинамических приложений, новых дисков, двигателя, подвески и т.п.

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