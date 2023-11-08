Самые надежные малолитражки, которые почти не ломаются: топ-3

Эти авто потребляют очень мало бензина, да еще и не ломаются.

Если покупаешь автомобиль для города, особенно на вторичном рынке, обязательно хочется, чтобы он не доставлял никаких проблем и был надежным. Но выбрать такую машину – настоящая головная боль.

К счастью, есть эксперты, которые по собственному опыту подскажут, какие малолитражные автомобили почти не ломаются. Об этом пишут в WhatCar.

Они провели исследование вторичного рынка Великобритании и опросили 25 тысяч автовладельцев. Каждый из них подробно рассказал обо всех проблемах, возникающих с их авто в течение лет эксплуатации. Исследование охватывало машины, используемые в течение двух лет.

Toyota Aygo

Только у шести процентов владельцев этих автомобилей возникали проблемы с эксплуатацией. В основном – с подвеской.

Toyota Aygo – это городской автомобиль производства японского производителя Toyota, который впервые был представлен в 2005 году.

Этот компактный автомобиль предназначен для повседневного использования в городской среде. Aygo известен своей компактностью, экономичностью и легкостью в управлении.

Последнее поколение Toyota Aygo имеет яркий и современный дизайн, направлено на молодежь. Машина оснащена бензиновыми двигателями объемом 1.0 литра с небольшим расходом топлива, что делает его эффективным для ежедневного пользования. Внутри Aygo имеет современный и функциональный салон с современными технологиями, такими как современная аудио- и инфотейнмент-система.

Honda Jazz

Небольшой городской автомобиль Honda Jazz с 2015 по 2020 год выпуска оказался очень надежным. На проблемы с ним пожаловались также шесть процентов владельцев. Они указывали, что на протяжении эксплуатации возникали проблемы с электроникой, подвеской, ржавым кузовом.

Honda Jazz известен также как Honda Fit на некоторых рынках. Это компактный хэтчбек от японского производителя автомобилей. Машина приобрела популярность благодаря своей практичности, эффективности использования пространства и экономичности топлива.

Вариативная кабина имеет значительное пространство для пассажиров и груза относительно компактных внешних размеров. Уникальная особенность заключается в опции Magic Seat, которая позволяет изменять конфигурации сидений, чтобы перевозить большой груз или обеспечить комфорт для пассажиров.

Honda Jazz/Fit имеет бензиновые двигатели на 1,3 или 1,5 литра. Эти двигатели более мощные, чем обычные городские авто, представлены на рынке. Тест-драйв этого автомобиля смотрите в видео:

Volkswagen Up

На третьей строчке оказался немецкий автомобиль Volkswagen Up производства от 2012 года. 15% опрошенных владельцев этой машины пожаловались на проблемы. В основном это касалось двигателя и тормозной системы.

Volkswagen Up – это малый городской автомобиль, производимый немецким автопроизводителем Volkswagen. Up отличается компактными размерами, высокой маневренностью и небольшим потреблением топлива.

Машина имеет компактные размеры, но при этом поражает просторностью в салоне для пассажиров и достаточно большим багажным отделением, как для такого класса автомобилей. Volkswagen Up доступен в различных вариантах двигателей, включая бензиновые трехцилиндровые двигатели с объемом 1.0 литра.

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