Время "переобувать" машину: на что обратить внимание при выборе шин для автомобиля

Есть три важных нюанса, которые не стоит игнорировать

Ноябрь — самое время переобувать автомобиль на зимние шины, чтобы обезопасить себя и других от аварийных ситуаций на дорогах. Мы уже рассказывали, что цены на переобувку авто в Киеве выросли, а сегодня делимся советами, на что обратить внимание при выборе новых шин для авто.

Как оказалось, правильный подход к выбору новых шин для автомобиля может повлиять не только на безопасность поездок, но и на производительность авто в расход топлива, пишет obozrevatel.com. Есть три важных нюанса, на которые следует обратить внимание.

Погодные условия

Если вы проживаете в регионе, где часто дождливая погода, а зимой засыпает снегом, лучше всего вам подойдет демисезонные или зимние шины. Они будут обеспечивать лучшее сцепление на мокрой дороге или во время гололеда. Если же вы живете в регионе с сухим теплым климатом, выбирайте шины с менее выраженным протектором, это сделает авто более легким в управлении и сделает машину более продуктивной.

Навыки вождения

Если ваша жизнь связана с частыми поездками по трассах и автомагистралях на большие расстояния, то присмотритесь к шинам с меньшим эффектом сопротивления. Это повысит эффективность машины и сделает меньшим расход топлива при дальних поездках. Точно также наоборот — если вы чаще ездите в городских условиях с активным переключением скоростных режимов и динамичными заворотами на дорогах, то выбирайте высокоэффективные шины с лучшим сцеплением и большей чувствительностью.

Качество и долговечность

Лучше всего покупать шины у проверенных производителей с хорошей репутацией. Да, это может быть немного дороже, но на безопасности своего авто лучше не экономить. Всегда обращайте внимание на протектор, он должен давать хорошее сцепление с дорогой, особенно в зимний период. В идеале можно проверить шины специальным индикатором износа резины.

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