В октябре в Украине зарегистрировали рекордное количество иностранных авто: топ-20 моделей

Шесть моделей из топ-20 оказались кроссоверами

В октябре 2023 года украинцы зарегистрировали более 21,8 тысячи подержанных легковых авто, пригнанных из других стран. Пока это рекордный результат в 2023 году.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований автомобильного рынка. И среди производителей и среди моделей лидирует Volkswagen

Топ-5 производителей

Volkswagen – 18,4% от общего количества 4 007 шт

Renault – 9,3% 1 914 шт

Audi – 7,9% 1 728 шт

Nissan – 7,6% 1 654 шт

Skoda – 6,7% 1 470 шт

Топ-5 моделей

Volkswagen Golf – 1 435 шт

Skoda Octavia — 957 шт

Volkswagen Passat — 782 шт

Renault Megane — 759 шт

Nissan Leaf — 573 шт

Топ-20 моделей импортных легковушек, ввезенных в Украину в октябре-2023

Интересно, что в Украине фиксируется рост популярности на электромобили. Так, в октябре 2022 года доля таких машин среди легковушек, зарегистрированных в Украине, составляла 8,4 процента. По итогам октября текущего года она выросла до 16,6 процента.

При этом шесть моделей из топ-20 оказались кроссоверами. Тренд на этот тип автомобилей в Украине набирает обороты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что китайская компания BYD показала фото нового электрического внедорожника Fang Cheng Bao 3. Его создатели вдохновились дизайном Hummer, а цена машины относительно демократичная — от 27 300 долларов, приблизительно, как Toyota RAV4.