У жовтні в Україні зареєстрували рекордну кількість іноземних авто: топ-20 моделей

Шість моделей з топ-20 виявилися кросоверами

У жовтні 2023 року українці зареєстрували понад 21,8 тисячі легкових авто, пригнаних з інших країн. Наразі це рекордний результат у 2023 році.

Про це свідчать дані Інституту досліджень автомобільного ринку. І серед виробників і серед моделей лідирує Volkswagen

Топ-5 виробників

Volkswagen — 18,4% від загальної кількості 4007 шт

Renault — 9,3% 1 914 шт

Audi – 7,9% 1728 шт

Nissan — 7,6% 1 654 шт

Skoda – 6,7% 1 470 шт

Топ-5 моделей

Volkswagen Golf – 1435 шт

Skoda Octavia — 957 шт

Volkswagen Passat — 782 шт

Renault Megane — 759 шт

Nissan Leaf — 573 шт

Топ-20 моделей імпортних легковиків, ввезених до України у жовтні-2023

Цікаво, що в Україні фіксується зростання популярності електромобілів. Так, у жовтні 2022 року частка таких машин серед легковиків, зареєстрованих в Україні, становила 8,4 відсотка. За підсумками жовтня цього року вона зросла до 16,6 відсотка.

При цьому шість моделей із топ-20 виявилися кросоверами. Тренд на цей тип автомобілів в Україні набирає обертів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що китайська компанія BYD показала фото нового електричного позашляховика Fang Cheng Bao 3. Його творці надихнулися дизайном Hummer, а ціна машини відносно демократична – від 27 300 доларів, приблизно, як Toyota RAV4.