У жовтні в Україні зареєстрували рекордну кількість іноземних авто: топ-20 моделей
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Шість моделей з топ-20 виявилися кросоверами
У жовтні 2023 року українці зареєстрували понад 21,8 тисячі легкових авто, пригнаних з інших країн. Наразі це рекордний результат у 2023 році.
Про це свідчать дані Інституту досліджень автомобільного ринку. І серед виробників і серед моделей лідирує Volkswagen
Топ-5 виробників
- Volkswagen — 18,4% від загальної кількості 4007 шт
- Renault — 9,3% 1 914 шт
- Audi – 7,9% 1728 шт
- Nissan — 7,6% 1 654 шт
- Skoda – 6,7% 1 470 шт
Топ-5 моделей
- Volkswagen Golf – 1435 шт
- Skoda Octavia — 957 шт
- Volkswagen Passat — 782 шт
- Renault Megane — 759 шт
- Nissan Leaf — 573 шт
Топ-20 моделей імпортних легковиків, ввезених до України у жовтні-2023
Цікаво, що в Україні фіксується зростання популярності електромобілів. Так, у жовтні 2022 року частка таких машин серед легковиків, зареєстрованих в Україні, становила 8,4 відсотка. За підсумками жовтня цього року вона зросла до 16,6 відсотка.
При цьому шість моделей із топ-20 виявилися кросоверами. Тренд на цей тип автомобілів в Україні набирає обертів.
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