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У жовтні в Україні зареєстрували рекордну кількість іноземних авто: топ-20 моделей

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Volkswagen Golf Новина оновлена 07 листопада 2023, 15:20
Volkswagen Golf. Фото Drive

Шість моделей з топ-20 виявилися кросоверами

У жовтні 2023 року українці зареєстрували понад 21,8 тисячі легкових авто, пригнаних з інших країн. Наразі це рекордний результат у 2023 році.

Про це свідчать дані Інституту досліджень автомобільного ринку. І серед виробників і серед моделей лідирує Volkswagen

Топ-5 виробників

  • Volkswagen — 18,4% від загальної кількості 4007 шт
  • Renault — 9,3% 1 914 шт
  • Audi – 7,9% 1728 шт
  • Nissan — 7,6% 1 654 шт
  • Skoda – 6,7% 1 470 шт

Топ-5 моделей

  • Volkswagen Golf – 1435 шт
  • Skoda Octavia — 957 шт
  • Volkswagen Passat — 782 шт
  • Renault Megane — 759 шт
  • Nissan Leaf — 573 шт

Топ-20 моделей імпортних легковиків, ввезених до України у жовтні-2023

Цікаво, що в Україні фіксується зростання популярності електромобілів. Так, у жовтні 2022 року частка таких машин серед легковиків, зареєстрованих в Україні, становила 8,4 відсотка. За підсумками жовтня цього року вона зросла до 16,6 відсотка.

При цьому шість моделей із топ-20 виявилися кросоверами. Тренд на цей тип автомобілів в Україні набирає обертів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що китайська компанія BYD показала фото нового електричного позашляховика Fang Cheng Bao 3. Його творці надихнулися дизайном Hummer, а ціна машини відносно демократична – від 27 300 доларів, приблизно, як Toyota RAV4.

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