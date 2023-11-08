Разбирают как горячие пирожки: Mazda ожидает рекордных продаж двух самых популярных кроссоверов

Уровень продаж вырастет на 22%

Компания Mazda с историей, простирающейся на десятилетия, олицетворяет в себе не только технологический прогресс и инновации, но и неповторимую гармонию между эстетикой и функциональностью. Каждый их автомобиль – это не только средство передвижения, но и творение, в котором каждая линия кузова, каждая деталь и каждый узел двигателя отражают изысканность, совершенство и сочетание новаторства с элегантностью.

Значок Mazda на капоте авто является символом изысканности и совершенства в мире автомобилестроения. Ведь компания известна своим высоким качеством, которое безупречно сочетается с элегантным дизайном. Сейчас он находится на пике популярности.

Это подтверждается высокими объемами продаж автомобилей Mazda во всем мире. Планы компании очень амбициозны – она планирует продать 500 000 единиц авто во всем мире, и из них 390 тысяч – только в США. Это обеспечит автопроизводителю рекордную прибыль.

"Mazda ожидает, что высокорентабельные кроссоверы, такие как CX-50 и CX-90, обеспечат ей рекордную прибыль этого финансового года и рекордную продажу в США", — сказал финансовый директор компании Джефри Гайтон во время объявления финансовых результатов.

У Mazda ожидают, что уровень продаж в этом финансовом году (заканчивается 31 марта 2024 года), по сравнению с прошлым, вырастет на 22%. Кроссоверы в линейке Mazda сочетают в себе комфорт, эффективность и удовольствие от вождения. Все они, без исключения, имеют стильный внешний вид и эргономичный интерьер.

Самыми популярными автомобилями компании Mazda в этом году стали кроссоверы CX-50 и CX-90. Расскажем о них несколько подробнее.

Mazda CX-50

Автомобиль был презентован в конце 2021 года. Главным рынком для кроссовера является Южная Америка. Однако впоследствии он распространился на другие рынки мира.

Машина построена на платформе CX-5 и с технической стороны полностью повторяет его. Но если CX-5 позиционировали как кроссовер для города, то CX-50 целится на любителей активного отдыха. Поэтому авто получило полный привод и несколько более агрессивный дизайн с усиленными центральными стойками. Также модель имеет панорамную крышу.

В интерьере все классически, с минимумом физических кнопок. Салон выполнен из высококачественных материалов, по которым CX-50 может конкурировать с автомобилями гораздо более высокого класса. Под капотом у CX-50 – 2,5-литровый двигатель в двух версиях – с мощностью 194 и 230 лошадиных сил и шестиступенчатым автоматом.

Mazda CX-90

Mazda CX-90 – огромный внедорожный кроссовер, вышедший только в начале года. Он имеет действительно очень большие габариты — длина превышает 5 метров, а ширина — более 2 м.

В авто сохранились все фирменные черты дизайна, например, удлиненный капот, массивная решетка радиатора. Машина входит в премиум-сегмент компании. Она базируется на новой платформе, в которой двигатель расположен вдоль, привод только задний.

Салон Mazda CX-90 соответствует премиальному направлению. Здесь есть все самое дорогое: деревянные вставки, отделка из кожи Nappa, хромированные элементы. Среди технологической оснастки — виртуальная приборная панель с проекцией на лобовое стекло, полный климат-контроль, функции безопасности и т.д. Есть 7-местный и 8-местный варианты салонов.

Под капотом у Mazda CX-90 расположен 3,3-литровый бензиновый двигатель с 345 лошадиными силами. Есть гибридная версия с 2,5-литровым двигателем, сочетающимся с электромотором. Общая мощность их составляет 328 лошадиных сил, а запас хода на чистом электричестве – 60 километров.

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