Дешевое обслуживание и долговечность: 10 самых надежных моделей Mazda

На их обслуживание вы потратите 300-500 долларов США в год

Mazda – популярный в Украине бренд с хорошей репутацией. Автомобили этой марки надежны и долговечны. Да, модельный ряд Mazda не столь разнообразен, как, например, у Volkswagen, но здесь все равно есть из чего выбрать.

К тому же, автомобили бренда могут похвастаться хорошей динамикой на дороге, небольшими затратами на обслуживание и возможностями проходить большие расстояния без капремонта. Лучшие из них назвали специалисты издания Hotcars.

MazdaTribute 2008. Оценка надежности: 75/100

Tribute сняли с производства в 2011 году, но авто этой модели до сих пор присутствует на вторичных рынках. Автомобиль не был очень мощным, но это компенсировали дешевыми среднегодовыми затратами на ТО, которые составляли менее пятисот долларов.

Tribute 2008 года в самой популярной конфигурации оснащен 3,0-литровым V6 двигателем мощностью 200 лошадиных сил и хорошим крутящим моментом. Машину выбирают те, кому нужен дешевый компактный внедорожник с недорогим обслуживанием.

Mazda 2 2011. Оценка надежности: 75/100

Mazda 2 в 2011 году называют одной из лучших малолитражек на рынке. Эта модель может стать идеальной для тех, кому нужен надежный автомобиль, который недорого обслуживать (до 500 долларов в год). А если делать это регулярно, то машина прослужит вам много лет.

Mazda CX-30 2020. Оценка надежности: 80/100

Mazda CX-30 2020 – это компактный кроссовер с элегантным дизайном, эффективным турбированным четырехцилиндровым двигателем и стильным дизайном. Эту модель называют одним из самых практичных компактных кроссоверов на рынке.

Ориентировочное техническое обслуживание этой машины в год составляет 462 доллара. Оценка 80/100 свидетельствует о том, что автомобиль прослужит долго, если за ним правильно ухаживать.

Mazda CX-9 2012. Оценка надежности: 81/100

Mazda CX-9 2012 – это семейный кроссовер с просторным и стильным интерьером, мощным V6 двигателем объемом 3,7 литра и хорошей управляемостью. Он обладает привлекательным внешним видом, качественными материалами внутри и хорошо оборудован как для своего времени. Среди минусов указывают на высокий уровень расхода топлива.

Это дешевый, но надежный автомобиль, который прослужит много лет. На его обслуживание нужно потратить немного больше, чем у предыдущих моделей — 576 долларов в год.

Mazda 5 2012 года выпуска. Оценка надежности: 82/100

Mazda 5 2012 года выпуска – это компактный минивэн, который имеет много пространства внутри салона. Автомобиль оснащался разными двигателями, но самым популярным был четырехцилиндровый бензиновый двигатель с объемом в 2,5 литра. Его мощность составляла 157 лошадиных сил, чего не всегда хватает на трассе. Средние годовые расходы по обслуживанию этого авто составляли 578 долларов.

Mazda 3 2017 года выпуска. Оценка надежности — 82/100

Mazda 3 2017 года выпуска заняла четвертое место в рейтинге компактных автомобилей JD Power, получив 82 балла из 100 возможных. Техническое обслуживание и ремонт этого авто стоит всего 369 долларов в год. А если за машиной хорошо ухаживать, она сможет прослужить очень много лет.

Mazda CX-3 в 2019 году. Оценка надежности 83/100

Линейка CX-3 выпускается компанией Mazda с 2015 года, но именно 2019-й называют лучшим модельным годом для этого автомобиля. Mazda CX-3 в 2019 году получила 83 балла из 100 с точки зрения надежности на JD Power. Средние годовые расходы на обслуживание этого авто не превышают 345 долларов США.

На вторичном рынке эту модель предлагают по довольно приятному ценнику. Детальнее об этом авто смотрите в видео:

Mazda CX-5 2018 года выпуска. Оценка надежности 83/100

Mazda CX-5 2018 является одним из лучших компактных кроссоверов в мире благодаря своей надежности и дешевизне обслуживания. Средние годовые расходы по техническому обслуживанию составляют около 339 долларов США.

Самым популярным двигателем автомобиля является Skyactiv-G 2.5L бензиновый с высокой мощностью и полным приводом. Владельцы Mazda CX-5 2018 также хвалят машину за просторный дизайн салона и прочную подвеску. О феномене этого автомобиля в Украине рассказывает автор этого видео:

Mazda 6 2017 года выпуска. Оценка надежности 84/100

Mazda6 2017 года выпуска – качественный и надежный семейный седан, получивший высокую оценку надежности, согласно отзывам владельцев авто. К тому же у него изысканный салон и мощный двигатель.

А средние затраты на обслуживание этой машины составляют всего 396 долларов в год. Детальнее об этом авто рассказывается в видео:

Mazda MX-5 Miata в 2007 году. Оценка надежности — 86/100

Mazda MX-5 Miata 2007 года – это спортивный родстер, известный своей отличной управляемостью, легкостью и мощностью. Каждый водитель, хотя бы немного себя уважающий, просто должен однажды сесть за руль такой машины. Кстати, Mazda Miata 2007 года выпуска не требует больших затрат на обслуживание (365 долларов), и одновременно это мощный, элегантный и надежный автомобиль.

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