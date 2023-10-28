Дешеве обслуговування і довговічність: 10 найнадійніших моделей Mazda

На їхнє обслуговування ви витратите 300-500 доларів США у рік

Mazda є популярним в Україні брендом з хорошою репутацією. Автомобілі цієї марки є надійними та довговічними. Так, модельний ряд Mazda не настільки різноманітний, як, наприклад, у Volkswagen, але тут все одно є з чого вибрати.

До того ж автомобілі бренду можуть похвалитися хорошою динамікою на дорозі, невеликими витратами на обслуговування та можливостями проходити великі відстані без капремонту. Найкращі з них назвали спеціалісти видання Hotcars.

MazdaTribute 2008. Оцінка надійності: 75/100

Tribute зняли з виробництва у 2011 році, але авто цієї моделі досі присутні на вторинних ринках. Автомобіль не був дуже потужним, але це компенсували дешевими середньорічними витратами на ТО, які становили менш як п'ятсот доларів.

Tribute 2008 року у найпопулярнішій конфігурації оснащений 3,0-літровим двигуном V6 потужністю 200 кінських сил і хорошим крутним моментом. Машину вибирають ті, кому потрібен дешевий компактний позашляховик з недорогим обслуговуванням.

Mazda 2 2011. Оцінка надійності: 75/100

Mazda 2 2011 року називають однією з кращих малолітражок на ринку. Ця модель може стати ідеальною для тих, кому потрібне надійне авто, яке недорого обслуговувати (до 500 доларів на рік). А якщо робити це регулярно, то машина прослужить вам багато років.

Mazda CX-30 2020. Оцінка надійності: 80/100

Mazda CX-30 2020 — це компактний кросовер з елегантним дизайном, ефективним турбованим чотирициліндровим двигуном та стильним дизайном. Цю модель називають одним із найпрактичніших компактних кросоверів на ринку.

Орієнтовне технічне обслуговування цієї машини на рік складає 462 долари. Оцінка 80/100 свідчить про те, що автомобіль прослужить довго, якщо за ним правильно доглядати.

Mazda CX-9 2012. Оцінка надійності: 81/100

Mazda CX-9 2012 — це сімейний кросовер з просторим і стильним інтер'єром, потужним V6 двигуном об'ємом 3,7 літра та хорошою керованістю. Він має привабливий зовнішній вигляд, якісні матеріали всередині і добре обладнаний як для свого часу. Серед мінусів вказують на високий рівень витрат палива.

Це дешеве, але надійне авто, яке прослужить багато років. На його обслуговування потрібно витратити трішки більше, ніж у попередніх моделей, — 576 доларів на рік.

Mazda 5 2012 року випуску. Оцінка надійності: 82/100

Mazda 5 2012 року випуску — це компактний мінівен, який має багато простору всередині салону. Автомобіль оснащувався різними двигунами, але найпопулярнішим був чотирициліндровий бензиновий двигун з об'ємом у 2,5 літра. Його потужність складала 157 кінських сил, чого не завжди вистачає на трасі. Середні річні витрати на обслуговування цього авто складали 578 доларів.

Mazda 3 2017 року випуску. Оцінка надійності — 82/100

Mazda 3 2017 року випуску посіла четверте місце в рейтингу компактних автомобілів JD Power, отримавши 82 бали зі 100 можливих. Технічне обслуговування та ремонт цього авто вартує всього 369 доларів. А якщо за машиною добре доглядати, вона зможе прослужити дуже багато років.

Mazda CX-3 2019 року. Оцінка надійності 83/100

Лінійка CX-3 випускається компанією Mazda з 2015 року, але саме 2019-ий називають найкращим модельним роком для цього автомобіля. Mazda CX-3 2019 року отримала 83 бали зі 100 з точки зору надійності на JD Power. А середні річні витрати на обслуговування цього авто не перевищують 345 доларів США.

На вторинному ринку цю модель пропонують за досить приємним цінником. Детальніше про це авто дивіться у відео:

Mazda CX-5 2018 року випуску. Оцінка надійності 83/100

Mazda CX-5 2018 року є одним з кращих компактних кросоверів у світі завдяки своїй надійності та дешевизні обслуговування. Середні річні витрати на технічне обслуговування складають близько 339 доларів США.

Найпопулярнішим двигуном авто є Skyactiv-G 2.5L бензиновий з високою потужністю та повним приводом. Власники Mazda CX-5 2018 року також хвалять машину за просторий дизайн салону і міцну підвіску. Про феномен цього автомобіля в Україні розповідає автор цього відео:

Mazda 6 2017 року випуску. Оцінка надійності 84/100

Mazda6 2017 року випуску — якісний та надійний сімейний седан, який отримав високу оцінку надійності, згідно з відгуками власників авто. До того ж він має вишуканий салон та потужний двигун.

А середні витрати на обслуговування цієї машини складають всього 396 доларів на рік. Детальніше про це авто розповідається у відео:

Mazda MX-5 Miata 2007 року. Оцінка надійності — 86/100

Mazda MX-5 Miata 2007 року — це спортивний родстер, відомий своєю відмінною керованістю, легкістю та потужністю. Кожен водій, який хоча б трохи себе поважає, просто повинен сісти за кермо такої машини. До речі, Mazda Miata 2007 року випуску не вимагає великих витрат на обслуговування (365 доларів), і водночас це потужне, елегантне та надійне авто.

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