Експерти назвали найнадійніші авто від Volkswagen: топ-10

Вони витримують багато років експлуатації та сотні тисяч кілометрів пробігу

Volkswagen (скорочено VW) — німецький автомобільний виробник, один з найбільших у світі. Він спеціалізується на виробництві широкого спектра автомобілів і за роки заслужив репутацію надійного, якісного та перевіреного бренду.

Експерти склали рейтинг найнадійніших авто цієї марки. Для цього використовували сайти з реальними відгуками покупців, повідомляє HotCars.

1 місце — Volkswagen Beetle TDI 2003 року

Йдеться про один з найвідоміших автомобілів бренду, який випускався з початку його створення. Volkswagen Beetle TDI 2003 року — це дизельний варіант моделі з характерною круглою формою кузова, що нагадує жука.

Volkswagen Beetle TDI оснащувався 1.9-літровим турбодизельним чотирициліндровим двигуном з непоганим крутним моментом та потужністю у близько 90 кінських сил. Випускався Volkswagen Beetle з кількома коробками передач та у декількох варіантах кузова, включно з кабріолетом.

2 місце — Volkswagen Golf R32 2004

Volkswagen Golf R32 2004 — це спортивна версія компактного хетчбека Volkswagen Golf, розроблена відділом Volkswagen R GmbH. Вона вирізнялася підвищеними характеристиками продуктивності. Це досить рідкісне авто, тому якщо вам вдасться знайти R32 у хорошому стані, знайте, що ви справжній щасливчик.

Щодо технічних даних, то R32 оснащувався 3.2-літровим V6 бензиновим двигуном і повним приводом, який генерував близько 240 кінських сил. Автомобіль постачався з 6-ступеневою механічною коробкою передач або автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням (DSG). Завдяки потужному двигуну та постійному повному приводу R32 мав імпресивні динамічні характеристики і міu розганятися до 100 км/год за близько 5,5 секунд.

3 місце — Volkswagen Passat 2005

Volkswagen Passat 2005 — це сімейство автомобілів середнього класу п’ятого покоління, відомих своїм підвищеним комфортом, стильністю та доступною ціною. Passat 2005 року випускався з різними типами бензинових та дизельних двигунів. Одним із найпопулярніших був 2,0-літровий TDI з турбонаддувом, а також 1.8-літровий турбомотор з механічними та автоматичними коробками передач.

4 місце — Volkswagen Golf TDI 2006

Четверту сходинку у рейтингу зайняв знову Golf, але уже не спортивна, а звичайна версія з дизельним двигуном. Було випущено кілька версій з різною потужністю, але найпопулярнішим був 1,9-літровий чотирициліндровий дизельний двигун з високим крутним моментом та потужністю від 90 до 110 кінських сил (з "автоматом" чи на "механіці").

5 місце — Volkswagen Tiguan TDI 2010

Volkswagen Tiguan TDI 2010 — це компактний кросовер, оснащений турбодизельним двигуном об’ємом у 2 літри. Потужність у різних версіях з 6-ступеневою механічною чи 6-ступеневою автоматичною коробкою передач могла коливатися від 140 до 170 кінських сил. Також Tiguan оснащувався системою повного приводу для тих покупців, кому важливо комфортно пересуватися бездоріжжям.

6 місце — Volkswagen CC TDI 2011

Volkswagen CC TDI 2011 — це більш стильна і преміальна версія седана Volkswagen Passat. У назві СС приховане словосполучення Comfort Coupe, що вказує на підвищений рівень комфорту та купеподібний дизайн цієї моделі.

Автомобіль оснащувався 2.0-літровим чотирициліндровим турбодизельним двигуном, який мав високий крутний момент та потужність від 140 до 170 к.с. залежно від конфігурації. Можна було обрати варіант між 6-ступеневою механічною та 6-ступеневою автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням.

7 місце — Volkswagen Touareg TDI 2013

Volkswagen Touareg TDI 2013 — одна з флагманських моделей компанії, яка має чудову якість, високий комфорт та потужність. Автомобіль оснащувався потужним 3.0-літровим V6 турбодизельним двигуном, який генерував від 225 до 240 кінських сил. Touareg обладнаний системою повного приводу та 8-ступеневою автоматичною трансмісією.

8 місце — Volkswagen Jetta TSI 2015

Volkswagen Jetta TSI 2015 — це компактний седан, який цінують за відмінну комбінацію ефективності, надійності та комфорту. Попри компактні розміри, всередині багато місця.

Автомобіль оснащувався 1.8-літровим бензиновим турбодвигуном з потужністю близько 170 кінських сил. Базовою для моделі була 5-ступенева механічна коробка передач, можна було придбати варіант також з 6-ступеневою автоматичною.

9 місце — Volkswagen Passat Alltrack TDI 2018

На дев’ятому місці у рейтингу розташувався універсал високого класу від німецького автовиробника Volkswagen. Від базової версії Volkswagen Passat Alltrack TDI 2018 відрізнявся підвищеним кліренсом і системою повного приводу. Це робить авто ідеальним вибором для тих власників, які часто пересуваються поганими дорогами, але цінують якість та надійність авто.

Passat Alltrack TDI оснащується 2.0-літровим чотирициліндровим турбодизельним двигуном з високим крутним моментом та потужністю у 190 кінських сил. Модель комплектується 6-ступеневою автоматичною коробкою передач та системою повного приводу.

10 місце — Volkswagen Arteon TDI 2019 року

На десятій сходинці рейтингу найнадійніших авто від німецького виробника Volkswagen є Arteon TDI 2019 року. Це висококласний седан з дизельним 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном. Його потужність зашкалює — 190-240 кінських сил. Модель зазвичай комплектується 7-ступеневою автоматичною коробкою передач та системою повного приводу.

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