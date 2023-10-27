Эксперты назвали самые надежные автомобили от Volkswagen: топ-10

Они выдерживают много лет эксплуатации и сотни тысяч километров пробега.

Volkswagen (сокращенно VW) – немецкий автомобильный производитель, один из крупнейших в мире. Он специализируется на производстве широкого спектра автомобилей и за годы заслужил репутацию надежного, качественного и проверенного бренда.

Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей этой марки. Для этого использовали сайты с реальными отзывами покупателей, сообщает HotCars.

1 место – Volkswagen Beetle TDI 2003 года

Речь идет об одном из известнейших автомобилей бренда, который выпускался с начала его создания. Volkswagen Beetle TDI 2003 года – это дизельный вариант модели с характерной круглой формой кузова, напоминающей жука.

Volkswagen Beetle TDI оснащался 1.9-литровым турбодизельным четырехцилиндровым двигателем с хорошим крутящим моментом и мощностью около 90 лошадиных сил. Выпускался Volkswagen Beetle с несколькими коробками передач и в нескольких вариантах кузова, включая кабриолет.

2 место – Volkswagen Golf R32 2004

Volkswagen Golf R32 2004 – это спортивная версия компактного хэтчбека Volkswagen Golf, разработанная отделом Volkswagen R GmbH. Она отличалась повышенными характеристиками производительности. Это довольно редкое авто, так что если вам удастся найти R32 в хорошем состоянии, знайте, что вы настоящий счастливчик.

Что касается технических данных, то R32 оснащался 3.2-литровым V6 бензиновым двигателем с полным приводом, генерировавшим около 240 лошадиных сил. Автомобиль поставлялся с 6-ступенчатой механической коробкой передач или автоматической трансмиссией с двойным сцеплением (DSG). Благодаря мощному двигателю и постоянному полному приводу R32 обладал динамическими характеристиками и мог разгоняться до 100 км/ч за около 5,5 секунды.

3 место – Volkswagen Passat 2005

Volkswagen Passat 2005 – это семейство автомобилей среднего класса пятого поколения, известных своим повышенным комфортом, стильностью и доступной ценой. Passat в 2005 году выпускался с разными типами бензиновых и дизельных двигателей. Одним из самых популярных был 2,0-литровый TDI с турбонаддувом, а также 1,8-литровый турбомотор с механическими и автоматическими коробками передач.

4 место – Volkswagen Golf TDI 2006

Четвертую строчку в рейтинге занял снова Golf, но уже не спортивная, а обычная версия с дизельным двигателем. Было выпущено несколько версий с разной мощностью, но самым популярным был 1,9-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель с высоким крутящим моментом и мощностью от 90 до 110 лошадиных сил (с "автоматом" или "механикой").

5 место – Volkswagen Tiguan TDI 2010

Volkswagen Tiguan TDI 2010 – это компактный кроссовер, оснащенный турбодизельным двигателем объемом в 2 литра. Мощность в различных версиях с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач могла колебаться от 140 до 170 лошадиных сил. Также Tiguan оснащался системой полного повода — для тех покупателей, кому важно комфортное передвижение по бездорожью.

6 место – Volkswagen CC TDI 2011

Volkswagen CC TDI 2011 – это более стильная и премиальная версия седана Volkswagen Passat. В названии СС скрыто словосочетание Comfort Coupe, что указывает на повышенный уровень комфорта и купеобразный дизайн этой модели.

Автомобиль оснащался 2.0-литровым четырехцилиндровым турбодизельным двигателем, обладающим высоким крутящим моментом и мощностью от 140 до 170 л.с. в зависимости от конфигурации. Можно выбрать вариант между 6-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с двойным сцеплением.

7 место – Volkswagen Touareg TDI 2013

Volkswagen Touareg TDI 2013 – одна из флагманских моделей компании, которая имеет отличное качество, высокий комфорт и мощность. Автомобиль оснащался мощным 3.0-литровым V6 турбодизельным двигателем, генерировавшим от 225 до 240 лошадиных сил. Touareg оснащен системой полного привода и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

8 место – Volkswagen Jetta TSI 2015

Volkswagen Jetta TSI 2015 – это компактный седан, который ценят за отличную комбинацию эффективности, надежности и комфорта. Несмотря на компактные размеры, внутри много места.

Автомобиль оснащался 1.8-литровым бензиновым турбодвигателем с мощностью около 170 лошадиных сил. Базовой для модели была 5-ступенчатая механическая коробка, можно было приобрести вариант также с 6-ступенчатой автоматической.

9 место – Volkswagen Passat Alltrack TDI 2018

На девятом месте в рейтинге расположился универсал высокого класса от немецкого автопроизводителя Volkswagen. От базовой версии Volkswagen Passat Alltrack TDI 2018 года отличался повышенным клиренсом и системой полного привода. Это делает авто идеальным выбором для тех владельцев, которые часто передвигаются по плохим дорогам, но ценят качество и надежность авто.

Passat Alltrack TDI оснащается 2.0-литровым четырехцилиндровым турбодизельным двигателем с высоким крутящим моментом и мощностью в 190 лошадиных сил. Модель комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

10 место – Volkswagen Arteon TDI 2019 года

На десятой строчке рейтинга самых надежных авто от немецкого производителя Volkswagen — Arteon TDI 2019 года. Это высококлассный седан с дизельным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем. Мощность мотора зашкаливает – 190-240 лошадиных сил. Модель обычно комплектуется 7-ступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода.

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